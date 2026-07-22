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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Após reformulação, Botafogo terá escalação inédita contra o Vitória

Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta quinta-feira, 23

João Grassi
Por
| Atualizada em
Apresentação dos novos goleiros do Botafogo: Gabriel Batista e Warleson
Apresentação dos novos goleiros do Botafogo: Gabriel Batista e Warleson - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Botafogo terá novidades no time titular. Após uma série de problemas na posição durante a temporada, o Glorioso apresentou, nesta quarta-feira, 22, dois novos goleiros: Warleson e Gabriel Batista.

Após as saídas de Neto e Léo Linck, além da instabilidade de Raul, o Botafogo deve estrear Gabriel ou Warleson no gol. Outra indefinição é no meio-campo, já que Danilo Santos, apesar de ter voltado da Copa do Mundo, pode deixar o clube carioca nesta janela.

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Alvo do Palmeiras, Danilo chegará aos 13 jogos no Campeonato Brasileiro se entrar em campo e, por conta disso, só poderia ser transferido para equipes do exterior. Ele será relacionado, mas, se de fato não jogar, Huguinho assume a titularidade.

Desfalques certos

Vice-artilheiro da equipe em 2026, com nove gols, Arthur Cabral é ausência certa no Fogão. O atacante continua com dores por causa de uma lesão crônica na região lombar e por isso está vetado. Lucas Emanuel deve seguir como titular.

O zagueiro Ferraresi está fora porque cumpre suspensão por cartões amarelos, enquanto Barboza e Bastos, dupla conhecida pela grande temporada 2024, deixou o Botafogo. Com isso, uma linha de zagueiros inédita será obrigatoriamente escalada.

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Lateral-esquerdo de ofício, Marçal pode ser escolhido para atuar na zaga ao lado de Gabriel Justino, algo que nunca aconteceu. Anthony, que ainda não estreou pela equipe carioca, é outra possibilidade.

Provável Botafogo contra o Vitória

Um provável Botafogo para enfrentar o Vitória tem Warleson; Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Kauan Toledo, Lucas Emanuel e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

O confronto do Leão da Barra contra os cariocas será nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da Série A.

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