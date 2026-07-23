Jogo contra o Vitória pode definir o futuro de Danilo no Brasil

O volante Danilo está relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Esporte Clube Vitória, marcada para esta quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o jogador atingirá a marca de 13 partidas na competição e não poderá mais defender outro clube da Série A nesta edição do Brasileirão.

A tendência ocorre justamente em meio às negociações envolvendo o futuro do atleta. O Botafogo recusou uma proposta apresentada pelo Palmeiras para contratar o volante, reforçando a intenção de manter o jogador ou negociá-lo apenas em condições consideradas ideais pela diretoria alvinegra.

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A oferta do clube paulista foi de 28 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual), entre valor fixo e bônus por metas, com pagamento parcelado ao longo de três anos. Após uma longa reunião realizada na manhã desta quinta-feira entre representantes de Danilo e dirigentes do Botafogo, a permanência do atleta foi definida, ao menos neste momento.





Botafogo quer venda para a Europa



Internamente, o clube carioca trabalha com uma avaliação entre 35 e 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 205 milhões e R$ 232 milhões) para negociar o volante. Além do valor, a preferência da diretoria é por uma transferência ao futebol europeu.





Entre os interessados está o Zenit, da Rússia, que sinalizou a intenção de apresentar uma proposta. No entanto, o destino não agrada, inicialmente, ao jogador. A oferta russa teria valores próximos aos apresentados pelo Palmeiras, mas condicionados à aceitação do planejamento da Recuperação Judicial, com 80% de desconto da dívida e parcelamento em cinco anos.





Palmeiras era visto com bons olhos por Danilo



O desejo de Danilo era atuar em um clube que lhe oferecesse condições de disputar títulos e permanecer no radar de Carlo Ancelotti visando à Copa do Mundo de 2030. Nesse cenário, o retorno ao Palmeiras era considerado uma possibilidade interessante, já que o volante foi revelado pelo clube paulista, atual líder do Campeonato Brasileiro e ainda vivo nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil.





Apesar disso, o Botafogo adotou uma postura firme nas tratativas com equipes brasileiras. A chegada da GDA, empresa que assumirá a gestão do clube, reforçou a estratégia de negociar o atleta apenas pelos valores considerados compatíveis com sua avaliação de mercado.





Dessa forma, Danilo segue à disposição para enfrentar o Vitória. Se for utilizado pelo técnico do Botafogo no confronto desta noite, o volante completará o limite de partidas permitido para atuar por outro clube na Série A e ficará impedido de defender qualquer outra equipe brasileira no Campeonato Brasileiro de 2026.