Brasileirão na TV aberta: veja como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Botafogo e Vitória enfrentam-se nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e trata-se de um confronto adiado do início da competição.



Onde assistir Botafogo x Vitória

A transmissão do jogo na TV aberta será realizada pela Record para todo o país. O Grupo Record exibe o confronto com exclusividade em canal aberto. Na Bahia, a canal TV Itapoan, filial da Record, transmite a partida.



Além da televisão aberta, a partida conta com opções de transmissão em plataformas digitais e fechadas:

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

TV aberta: canal 5

canal 5 CazéTV: YouTube

YouTube Premiere: canal fechado



Informações da partida