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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

JOGO ATRASADO

Brasileirão na TV aberta: veja como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória

Confronto adiado da 4ª rodada do Brasileirão 2026 tem transmissão ao vivo na TV aberta e internet

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026
Partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Botafogo e Vitória enfrentam-se nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e trata-se de um confronto adiado do início da competição.

Onde assistir Botafogo x Vitória

A transmissão do jogo na TV aberta será realizada pela Record para todo o país. O Grupo Record exibe o confronto com exclusividade em canal aberto. Na Bahia, a canal TV Itapoan, filial da Record, transmite a partida.

Além da televisão aberta, a partida conta com opções de transmissão em plataformas digitais e fechadas:

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  • TV aberta: canal 5
  • CazéTV: YouTube
  • Premiere: canal fechado

Informações da partida

  • Competição: campeonato Brasileiro 2026 (4ª rodada - jogo adiado)
  • Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view)

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Tags

Botafogo Campeonato Brasileiro 2026 vitória

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