JOGO ATRASADO
Brasileirão na TV aberta: veja como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória
Confronto adiado da 4ª rodada do Brasileirão 2026 tem transmissão ao vivo na TV aberta e internet
Por Jair Mendonça Jr
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Botafogo e Vitória enfrentam-se nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e trata-se de um confronto adiado do início da competição.
Onde assistir Botafogo x Vitória
A transmissão do jogo na TV aberta será realizada pela Record para todo o país. O Grupo Record exibe o confronto com exclusividade em canal aberto. Na Bahia, a canal TV Itapoan, filial da Record, transmite a partida.
Além da televisão aberta, a partida conta com opções de transmissão em plataformas digitais e fechadas:
- TV aberta: canal 5
- CazéTV: YouTube
- Premiere: canal fechado
Informações da partida
- Competição: campeonato Brasileiro 2026 (4ª rodada - jogo adiado)
- Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view)