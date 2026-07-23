Arcanjo exalta campanha do Vitória e "tamanho" conquistado

Eleito o melhor em campo na empate sem gols entre Esporte Clube Vitória e Botafogo nesta quinta-feira, 23, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo protagonizou grandes defesas e foi decisivo para garantir o 0 a 0.

Em entrevista à CazéTV, Arcanjo comentou sobre a partida e avaliou sua própria intervenção em finalização do atacante Arthur Cabral, após assistir o replay. "Um chute muito rápido, o Arthur [Cabral] conseguiu dominar e já girar batendo. Deu pra me posicionar bacana e fiz uma grande defesa. De mão trocada deu, acho que foi bacana".

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"O primeiro tempo foi mais equilibrado, a gente teve mais posse de bola. No segundo tempo, o treinador deles pesou um pouquinho a nossa última linha. Jogando fora de casa, eles estavam vindo para cima para tentar o gol, para tentar a vitória e a gente tinha que se defender o máximo que a gente podia. Graças a Deus a gente conseguiu se defender bem e é glorificar o ponto conquistado aqui", valorizou.

Grande fase

Uma das referências técnicas no elenco rubro-negro, Arcanjo celebrou o bom momento vivido por ele e pelo Vitória como um todo. O goleiro de 27 anos enalteceu todas as pessoas envolvidas no dia a dia do clube.

"Agradecer pelo momento que eu estou vivendo, toda a equipe, todo o staff, todo mundo faz parte. Não é só o Lucas Arcanjo dentro do campo, é muita gente envolvida e toda entrevista gosto de citar todo mundo. Desde a tia da cozinha lá no Barradão, até o porteiro, todo mundo faz parte, dá uma palavra de sentido, de apoio, pessoas de bom coração ao nosso lado. Me sinto muito honrado de estar vestindo essa camisa em mais um jogo", elogiou.

Lucas Arcanjo ainda foi questionado sobre toda a idolatria e reconhecimento recebido no Rubro-Negro. Para ele, é "gratificante" poder se tornar uma influência positiva para jovens atletas em formação.

"Às vezes não imaginamos o tamanho que a gente pode ter para um clube. Todo o reconhecimento que eu tenho, não só lá no Barradão, mas no Brasil inteiro. Um dos meus papéis, além de liderança, é poder ser uma referência no clube pra todo mundo que vem da base. Muito importante ver jogadores lá da Academia do Leão dizerem que estão se inspirando em mim. Muito gratificante, fico muito honrado. História linda que eu construí junto com a torcida, com o presidente Fábio Mota. Nós vivemos muitas coisas, muitos momentos no clube", destacou.

Lucas Arcanjo e Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Campanha do Leão na Série A

Com o resultado, o Vitória chegou aos 26 pontos e vive um campeonato de tranquilidade em 2026. Para Arcanjo, o primeiro turno rubro-negro foi um "grande passo". Ele também falou sobre a importância de pontuar mais nas partidas fora de casa.

"Campeonato Brasileiro é muito disputado, difícil, temos uma coisa interna de sempre dar nosso melhor em todos os jogos. Temos uma força grande dentro de casa, no Barradão, nossa torcida. É poder levar isso para os jogos fora. Acho que o primeiro turno foi muito bom, bem proveitoso. Estamos duelando, jogando quando temos que jogar, fazendo catimba quando tem que fazer, é o futebol brasileiro. Estamos em um grande passo", finalizou.