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Kayzer vê bom jogo "taticamente" em empate do Vitória com o Botafogo

Atacante comentou sobre a partida disputa no Rio de Janeiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Renato Kayzer
Renato Kayzer - Foto: Reprodução | YouTube/CazéTV

Atleta que entrou no decorrer do empate por 0 a 0 do Esporte Clube Vitória contra o Botafogo, nesta quinta-feira, 23, pela 4ª rodada do Brasileirão, Renato Kayzer avaliou positivamente o ponto conquistado no Rio de Janeiro.

Em entrevista no gramado do Estádio Nilton Santos, o atacante de 30 anos valorizou a dedicação da equipe e opinou sobre o que achou que poderia ter sido feito para buscar a vitória.

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"Foi um bom jogo taticamente. Faltou um pouquinho mais tecnicamente. A gente não é acostumado com gramado, é diferente. Então, o jogo fica mais rápido, fica mais bate e volta. Acho que a gente se portou bem taticamente, mas faltou ter algumas chances para nós, caprichar um pouquinho mais no último terço", explicou à Record.

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"Valeu a entrega de todo mundo aí. Um ponto conquistado para fora de casa é sempre importante no Brasileiro", completou Kayzer.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo. O confronto, que acontece no Mangueirão, em Belém, é válido pela 20ª rodada da Série A.

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