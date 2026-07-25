Campeão no Vitória, Léo Condé terá revanche contra Jair Ventura

Próximo oponente do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Remo tem como técnico um velho conhecido da torcida rubro-negra: Léo Condé. O profissional de 48 anos, que comandou o clube baiano nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, será um adversário pela terceira vez desde sua saída.

Demitido pelo Vitória em maio do ano passado, Condé levou a melhor em jogo válido pela rodada 7 do Brasileirão de 2025, quando conduziu o Ceará, seu time na ocasião, a vencer por 1 a 0 no Presidente Vargas. Por outro lado, o Rubro-Negro saiu vitorioso em revanche na 26ª rodada, já com Jair Ventura à beira do gramado do Barradão, também pelo placar mínimo.

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Em entrevista coletiva, o treinador do Remo reconheceu o bom momento do Vitória na temporada, destacando o título da Copa do Nordeste e os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro após o fim da pausa para a Copa do Mundo.

"Cada jogo tem suas particularidades, suas nuances. Vamos avaliar a equipe do Vitória, uma equipe forte, que vem fazendo bons jogos. Conquistou a Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro também retomou bem, com a vitória em casa contra o Vasco, empatou com o Botafogo. Esperamos fazer um jogo bem estruturado, bem competitivo para que possamos, diante do nosso torcedor, conquistar, quem sabe, essa primeira vitória na retomada", projetou.

Confrontos entre Vitória e Léo Condé

No total, o Leão da Barra já enfrentou Léo Condé em cinco oportunidades, a maioria delas quando ele esteve à frente do Sampaio Corrêa. O histórico é equilibrado, mas favorece o técnico: três derrotas rubro-negras e duas vitórias para ele.

Sampaio Corrêa 1x0 Vitória - Castelão | Série B 2015

Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - Barradão | Série B 2020

Sampaio Corrêa 2x1 Vitória - Castelão | Série B 2020

Ceará 1x0 Vitória - Presidente Vargas | Série A 2025

Vitória 1x0 Ceará - Barradão | Série A 2025

Próximo encontro

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo de Léo Condé, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém.