E.C.VITÓRIA
Com apenas 20 encontros, Vitória e Remo têm histórico de equilíbrio
Equipes se enfentam novamente neste domingo, 26, em Belém
Próximo desafio rubro-negro no Brasileirão, o Remo foi adversário do Esporte Clube Vitória em apenas 20 jogos oficiais na história. As equipes já se enfrentaram nas Séries A, B e C, além da Copa do Brasil. O retrospecto é marcado pelo equilíbrio.
Entre os 20 encontros, o Vitória saiu vencedor em sete deles e perdeu outros sete, além de seis empates. O Rubro-Negro, no entanto, leva vantagem em confrontos válidos pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro: são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.
Por outro lado, a equipe do Norte possui bom histórico como mandante. O Leão da Amazônia derrotou o Rubro-Negro cinco vezes, empatou três e perdeu duas. O próximo duelo será justamente em Belém.
Último jogo entre Vitória e Remo
A melhor notícia para o Vitória é o encontro mais recente com o Remo, disputado no fim de janeiro deste ano. Pela 1ª rodada do Brasileirão Série A, a equipe comandada por Jair Ventura venceu por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer e Baralhas.
O Remo, atualmente treinado pelo ex-Vitória Léo Condé, conta com uma base de atletas parecida com a da partida realizada no Barradão. O Rubro-Negro busca conquistar os primeiros três pontos longe de Salvador na Série A de 2026.
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Próximo duelo
O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém.