Com apenas 20 encontros, Vitória e Remo têm histórico de equilíbrio

Próximo desafio rubro-negro no Brasileirão, o Remo foi adversário do Esporte Clube Vitória em apenas 20 jogos oficiais na história. As equipes já se enfrentaram nas Séries A, B e C, além da Copa do Brasil. O retrospecto é marcado pelo equilíbrio.

Entre os 20 encontros, o Vitória saiu vencedor em sete deles e perdeu outros sete, além de seis empates. O Rubro-Negro, no entanto, leva vantagem em confrontos válidos pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro: são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

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Por outro lado, a equipe do Norte possui bom histórico como mandante. O Leão da Amazônia derrotou o Rubro-Negro cinco vezes, empatou três e perdeu duas. O próximo duelo será justamente em Belém.

Último jogo entre Vitória e Remo

A melhor notícia para o Vitória é o encontro mais recente com o Remo, disputado no fim de janeiro deste ano. Pela 1ª rodada do Brasileirão Série A, a equipe comandada por Jair Ventura venceu por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer e Baralhas.

O Remo, atualmente treinado pelo ex-Vitória Léo Condé, conta com uma base de atletas parecida com a da partida realizada no Barradão. O Rubro-Negro busca conquistar os primeiros três pontos longe de Salvador na Série A de 2026.

Retrospecto de Vitória vs Remo

Vitória 2 x 0 Remo - Série A 2026 - 28/01/2026

Remo 2 x 1 Vitória - Série C 2022 - 09/04/2022

Vitória 1 x 2 Remo - Série B 2021 - 10/09/2021

Remo 0 x 0 Vitória - Série B 2021 - 16/06/2021

Vitória 1 x 1 Remo - Série B 2007 - 17/11/2007

Remo 1 x 2 Vitória - Série B 2007 - 11/08/2007

Remo 0 x 1 Vitória - Série A 1994 - 20/11/1994

Vitória 0 x 1 Remo - Série A 1994 - 12/10/1994

Remo 2 x 0 Vitória - Série A 1993 - 17/10/1993

Vitória 2 x 1 Remo - Série A 1993 - 18/09/1993

Remo 0 x 0 Vitória - Série B 1992 - 18/06/1992

Vitória 1 x 0 Remo - Série B 1992 - 07/06/1992

Vitória 1 x 0 Remo - Série B 1992 - 29/03/1992

Remo 3 x 1 Vitória - Série B 1992 - 08/03/1992

Vitória 0 x 0 Remo - Copa do Brasil 1991 - 25/04/1991

Remo 2 x 0 Vitória - Copa do Brasil 1991 - 18/04/1991

Remo 1 x 1 Vitória - Série A 1979 - 21/10/1979

Remo 3 x 1 Vitória - Série A 1974 - 25/05/1974

Vitória 1 x 0 Remo - Série A 1973 - 27/10/1973

Vitória 0 x 0 Remo - Série A 1972 - 09/09/1972

Remo 0x0 Vitória - Série B 2021 - Foto: Fernando Torres | EC Vitória

Próximo duelo

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém.