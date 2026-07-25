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E.C.VITÓRIA

Com apenas 20 encontros, Vitória e Remo têm histórico de equilíbrio

Equipes se enfentam novamente neste domingo, 26, em Belém

João Grassi
Por
Matheuzinho em Vitória 2x0 Remo, último encontro entre as equipes
Matheuzinho em Vitória 2x0 Remo, último encontro entre as equipes - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo desafio rubro-negro no Brasileirão, o Remo foi adversário do Esporte Clube Vitória em apenas 20 jogos oficiais na história. As equipes já se enfrentaram nas Séries A, B e C, além da Copa do Brasil. O retrospecto é marcado pelo equilíbrio.

Entre os 20 encontros, o Vitória saiu vencedor em sete deles e perdeu outros sete, além de seis empates. O Rubro-Negro, no entanto, leva vantagem em confrontos válidos pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro: são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

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Por outro lado, a equipe do Norte possui bom histórico como mandante. O Leão da Amazônia derrotou o Rubro-Negro cinco vezes, empatou três e perdeu duas. O próximo duelo será justamente em Belém.

Último jogo entre Vitória e Remo

A melhor notícia para o Vitória é o encontro mais recente com o Remo, disputado no fim de janeiro deste ano. Pela 1ª rodada do Brasileirão Série A, a equipe comandada por Jair Ventura venceu por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer e Baralhas.

O Remo, atualmente treinado pelo ex-Vitória Léo Condé, conta com uma base de atletas parecida com a da partida realizada no Barradão. O Rubro-Negro busca conquistar os primeiros três pontos longe de Salvador na Série A de 2026.

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Retrospecto de Vitória vs Remo

  • Vitória 2 x 0 Remo - Série A 2026 - 28/01/2026
  • Remo 2 x 1 Vitória - Série C 2022 - 09/04/2022
  • Vitória 1 x 2 Remo - Série B 2021 - 10/09/2021
  • Remo 0 x 0 Vitória - Série B 2021 - 16/06/2021
  • Vitória 1 x 1 Remo - Série B 2007 - 17/11/2007
  • Remo 1 x 2 Vitória - Série B 2007 - 11/08/2007
  • Remo 0 x 1 Vitória - Série A 1994 - 20/11/1994
  • Vitória 0 x 1 Remo - Série A 1994 - 12/10/1994
  • Remo 2 x 0 Vitória - Série A 1993 - 17/10/1993
  • Vitória 2 x 1 Remo - Série A 1993 - 18/09/1993
  • Remo 0 x 0 Vitória - Série B 1992 - 18/06/1992
  • Vitória 1 x 0 Remo - Série B 1992 - 07/06/1992
  • Vitória 1 x 0 Remo - Série B 1992 - 29/03/1992
  • Remo 3 x 1 Vitória - Série B 1992 - 08/03/1992
  • Vitória 0 x 0 Remo - Copa do Brasil 1991 - 25/04/1991
  • Remo 2 x 0 Vitória - Copa do Brasil 1991 - 18/04/1991
  • Remo 1 x 1 Vitória - Série A 1979 - 21/10/1979
  • Remo 3 x 1 Vitória - Série A 1974 - 25/05/1974
  • Vitória 1 x 0 Remo - Série A 1973 - 27/10/1973
  • Vitória 0 x 0 Remo - Série A 1972 - 09/09/1972
Remo 0x0 Vitória - Série B 2021
Remo 0x0 Vitória - Série B 2021 - Foto: Fernando Torres | EC Vitória

Próximo duelo

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém.

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