E.C.VITÓRIA
Remo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam no próximo domingo, 26, em Belém
O Esporte Clube Vitória segue em busca de vencer pela primeira como visitante no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 26, às 19h30, o Leão da Barra terá uma nova oportunidade ao enfrentar o Remo fora de casa, no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada.
Como chega o Vitória?
Apesar da baixa pontuação longe de Salvador, o Rubro-Negro chega embalado após cravar seu segundo melhor primeiro turno na era dos pontos corridos. A equipe comandada por Jair Ventura chegou aos 26 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela, brigando por vaga na Copa Sul-Americana.
Como chega o Remo?
O Remo, por outro lado, vive situação difícil e disputa a permanência na Série A. O time do ex-Vitória Léo Condé é o 19º colocado, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Além disso, vem de derrota dura por 3 a 0 diante do Corinthians.
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Transmissão de Remo x Vitória
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Léo Andrade, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick, Yago Pikachu e Jajá; Vitor Bueno e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Desfalques
- Remo: Marllon (suspenso)
- Vitória: Nathan Mendes, Dudu, Edu e Camutanga (lesionados); Martínez (suspenso)
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Palpites de Remo x Vitória
- João Grassi: Remo 0x1 Vitória
- Daniel Genonadio: Remo 2x1 Vitória
- Téo Mazzoni: Remo 1x2 Vitória