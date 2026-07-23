Jair Ventura admite segundo tempo abaixo do Vitória e elogia Arcanjo

Jair Ventura avaliou o empate em 0 a 0 entre Botafogo e Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 23, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a dificuldade da equipe em repetir o desempenho do primeiro tempo, que ele considerou positivo, e admitiu a superioridade do adversário na etapa complementar.

Em entrevista no Estádio Nilton Santos, Jair afirmou que o plano de jogo passava por manter a posse de bola e repetir o comportamento da etapa inicial, o que não aconteceu após o intervalo. O técnico rubro-negro também exaltou atletas adversários.

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“A ideia era repetir o primeiro tempo. Meu objetivo hoje era ficar mais com a bola, mas você tem que combinar com Danilo, com Montoro, com Arthur Cabral. A gente não conseguiu ter a bola. Não foi que a gente deu a bola, foi que a gente não conseguiu ter ela. Mas a estratégia era a mesma do primeiro tempo, só que a gente não conseguiu.”

Jair garante que o "couro come" em cobranças

O treinador também ressaltou que cobranças por algum tipo de erro ou comportamento são feitas internamente, mas principalmente após as partidas durante avaliações do jogo em vídeo. O profissional de 47 anos chegou a dizer que "o couro come" nestes momentos.

“Não tem cobrança agora, a cobrança é feita no [momento do] vídeo só entre eu e meus atletas. Ali o couro come. Eu queria repetir o primeiro tempo, mas não consegui repetir. O Botafogo foi superior no segundo tempo, no futebol é assim", explicou.

"Adversário direto, jogando fora, foi um ponto importante. A gente quer ganhar fora, mas se continuar assim, vai para a Libertadores. Se ganhar em casa e empatar fora, a gente vai para a Libertadores”, projetou.

Resultado importante na tabela

Jair Ventura destacou o peso do ponto conquistado fora de casa, especialmente diante de um concorrente direto.

“O adversário em casa, pressionando, precisava vencer porque era um confronto direto. Eles tiveram uma postura diferente no segundo tempo. Depois de um primeiro tempo equilibrado, não conseguimos manter no segundo tempo. Mas o ponto na tabela é importante, ganhamos uma posição e ficamos a seis pontos do G-4”, exaltou.

Arcanjo decisivo no empate

O treinador ainda fez questão de exaltar a atuação de Lucas Arcanjo, destaque do confronto com defesas importantes. Eleito melhor em campo, o goleiro foi descrito por Ventura como "um dos melhores" da posição no país.

“O Botafogo teve muito mérito no segundo tempo, construiu bastante, mas hoje temos um dos melhores goleiros do Brasil. Arcanjo fez grandes defesas e nos garantiu esse ponto”, engrandeceu.