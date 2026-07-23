Vitória perde titular para enfrentar o Remo fora de casa na Série A

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O Esporte Clube Vitória terá um desfalque no meio-campo para o duelo contra o Remo, próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O volante Emmanuel Martínez recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

O argentino foi advertido no empate sem gols do Leão diante do Botafogo, nesta quinta-feira, 23, em partida adiada da 4ª rodada. Martínez levou o cartão aos 33 minutos do primeiro tempo, após cometer falta em Medina e interromper um contra-ataque dos cariocas.

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Para substituir o jogador de 32 anos, o técnico Jair Ventura conta com a opção de Caíque Gonçalves, que, inclusive, entrou no lugar dele durante o intervalo do duelo realizado no Estádio Nilton Santos.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo. O confronto, que acontece no Mangueirão, em Belém, é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.