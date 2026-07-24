Diretor diz que Cacá bateu metas e será comprado por valor expressivo

Após o empate sem gols do Esporte Clube Vitória com o Botafogo, nesta quinta-feira, 23, pela 4ª rodada do Brasileirão, o diretor de futebol Sérgio Papellin comentou o planejamento do clube para efetuar pagamentos de contratações dos atletas que já estão no elenco.

Em entrevista na zona mista do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Papellin falou sobre Zé Vitor e Cacá, titulares que chegaram através de empréstimos com passe fixado. O zagueiro bateu as metas estabelecidas no contrato e será adquirido por R$ 15 milhões no fim da temporada.

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"Olha, Zé Vitor, nós temos um prazo ainda para efetivar a compra, mas temos que dar uma respirada para poder arrumar dinheiro para fechar as contratações que nós temos que fazer. Cacá é uma delas, um valor também expressivo. Temos que buscar recursos para poder acertar as contratações até o final do ano", disse ao Canto Rubro-Negro.

"Vamos alinhar com o Corinthians só o modelo de pagamento, como é que vai ser feito. Já é uma contratação que nós vamos ter que acertar de qualquer jeito, porque cumpriu as metas estabelecidas", reforçou o dirigente.

Mais investimentos virão?

De acordo com Sérgio Papellin, o Vitória não pode ser "irresponsável" financeiramente e precisa priorizar em arcar com os compromissos já firmados. Ele não prometeu novos investimentos em reforços e deixou claro que existem "limitações" no orçamento.

Zé Vitor sendo apresentado pelo diretor Sérgio Papellin no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"O torcedor tem que entender que o Vitória tem limitações financeiras. Não podemos ser irresponsáveis de assumir compromissos que não podemos arcar. Então, à medida que a gente vai conseguindo algum recurso, nós vamos acertando os pagamentos que nós temos que fazer para as contratações", concluiu.