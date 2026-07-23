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E.C.VITÓRIA

Baiano da Seleção pede para não ser vendido após enfrentar o Vitória

Jogador pediu que a diretoria do Botafogo respeitasse seu desejo de não sair

João Grassi
Por
| Atualizada em
Danilo Santos sendo marcado por Pochettino
Danilo Santos sendo marcado por Pochettino - Foto: Vitor Silva | Botafogo

O volante Danilo Santos, que acaba de retornar da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, utilizou seu perfil oficial no Instagram para mandar um recado claro à diretoria do Botafogo logo após atuar no empate por 0 a 0 contra o Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 23.

Em publicação feita nos Stories, Danilo falou sobre recentes negociações envolvendo o seu nome e deixou explícita sua vontade em relação ao mercado da bola. Nesta quinta, o clube carioca recusou proposta para vendê-lo ao Palmeiras.

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Na mensagem, Danilo afirmou ter compreendido a decisão do seu atual clube em não aceitar a oferta do Verdão, equipe que o revelou e projetou para o futebol. No entanto, cobrou a mesma consideração da diretoria e pediu que fosse recusada uma investida vinda do futebol russo.

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Veja o que ele disse

"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir pra Rússia nesse momento", escreveu o camisa 8 do Glorioso.

Story de Danilo
Story de Danilo - Foto: Reprodução | Instagram
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brasil na copa esporte clube vitória

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