Vitória encerra primeiro turno do Brasileirão sem vencer fora de casa

Apesar da boa campanha como um todo na Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória encerra a primeira metade da competição dentro de um cenário que chama atenção: a baixa pontuação nos jogos longe de Salvador.

Após empatar por 0 a 0 com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira, 23, o Vitória perdeu sua última chance de vencer fora de casa no primeiro turno. A campanha é a segunda pior entre todos os visitantes, superando apenas a lanterna Chapecoense.

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O Leão da Barra fez apenas quatro pontos fora de casa na Série A, com quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento de 13,3% até está empatado com o do Grêmio, outro visitante ruim, mas a equipe baiana ostenta ainda o saldo de -15 gols nesse contexto.

O Vitória pode, ao menos, se apegar ao fato de que outras quatro equipes ainda não ganharam nenhum jogo longe de casa no Brasileirão. Além dos já citados Chapecoense e Grêmio, Vasco e Santos também vivem o mesmo dilema.

Segundo tempo de Arcanjo

Depois de competir em pé de igualdade no primeiro tempo, o Rubro-Negro se viu em apuros com as investidas do Botafogo na segunda etapa. A equipe comandada por Jair Ventura só finalizou uma vez nos 45 minutos finais, enquanto o time mandante chutou 12 vezes.

O duelo atrasado da 4ª rodada, no Rio de Janeiro, teve Lucas Arcanjo como protagonista. O goleiro de 27 anos fez defesas importantes e chamou atenção nacionalmente. Ventura o classificou como "um dos melhores do Brasil".

Lucas Arcanjo eleito melhor em campo em Botafogo 0x0 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair diz que o Vitória "bateu na trave" em jogos fora

O técnico rubro-negro reconheceu a atuação ruim diante dos cariocas, mas indicou que alguns tropeços como visitante ocorreram por detalhes. Ele relembrou ocasiões em que seu time esteve mais próximo de vencer fora do Barradão.

"A gente bateu na trave em alguns jogos, o Fluminense foi o mais próximo. Hoje o segundo tempo foi do Botafogo. Contra a Chapecoense tivemos um jogador a menos. Espero virar essa chave. Temos que ganhar para mudar isso", pontuou.

O segundo turno já será aberto com uma nova oportunidade de mudar essa situação. O adversário será o Remo, no Mangueirão, clube que está na zona de rebaixamento e acaba de perder por 3 a 0 para o Corinthians. Jair, porém, destaca que os números como mandante não podem ser esquecidos.

"Seguimos e vamos tentar ganhar logo fora de casa para mudar essa pergunta. A gente quer muito, mas é difícil. Somos o terceiro melhor mandante, acho que 88% de aproveitamento em casa. A gente sai com um ponto importante, estamos em uma melhora", afirmou.

Jair Ventura no Nilton Santos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Remo vs Vitória

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.