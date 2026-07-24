Vitória faz segunda melhor campanha em primeiros turnos da Série A

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O Esporte Clube Vitória encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 26 pontos conquistados, após empatar com o Botafogo por 0 a 0, nesta quinta-feira, 23, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada da competição.

A pontuação da primeira metade de 2026 é a segunda maior entre as 13 participações do Vitória na era dos pontos corridos, atrás apenas dos 32 pontos conquistados em 2008 e empatada com os mesmos 26 de 2003, quando a competição tinha 46 rodadas e 24 clubes na disputa.

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A boa campanha também fez o Leão da Barra alcançar sua segunda melhor colocação após o fim de um primeiro turno: a 11ª colocação.

O desempenho da equipe comandada por Jair Ventura ainda supera os primeiros 19 jogos da histórica campanha de 2013, quando brigou por vaga na Copa Libertadores e terminou na 5ª colocação.

Vitória em primeiros turnos da Série A - pontos corridos

26 pontos em 2026 / 11º lugar

18 pontos em 2025 / 17º lugar

15 pontos em 2024 / 19º lugar

19 pontos em 2018 / 18º lugar

19 pontos em 2017 / 18º lugar

22 pontos em 2016 / 15º lugar

15 pontos em 2014 / 20º lugar

23 pontos em 2013 / 13º lugar

22 pontos em 2010 / 15º lugar

25 pontos em 2009 / 12º lugar

32 pontos em 2008 / 5º lugar

25 pontos em 2004 / 15º lugar*

26 pontos em 2003 / 12º lugar*

*Brasileirão disputado com 24 clubes e 46 rodadas.

Vem aí o segundo turno

O Leão da Barra volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo. O confronto, que acontece no Mangueirão, em Belém, é válido pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.