Remo terá dupla de zaga inédita para enfrentar o Vitória pela Série A

Adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Remo terá problemas para montar seu sistema defensivo. Após não contar com o camaronês Tchamba, que sofreu uma lesão antes da derrota para o Corinthians, a equipe perdeu Marllon por suspensão. Com isso, o técnico Léo Condé será obrigado a formar uma dupla de zaga inédita para o duelo.

Em entrevista coletiva, o ex-treinador do Vitória afirmou que Tchamba deve seguir fora de combate. O zagueiro se lesionou no penúltimo treino antes da partida contra o Corinthians, na última quinta, 23. A baixa fez com que o treinador promovesse a estreia do recém-contratado Zé Ivaldo, outro que passou pelo Leão da Barra.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"No penúltimo treino, o Tchamba se lesionou. Infelizmente, é algo que acontece no futebol. É um índice muito baixo de lesão, principalmente de lesão muscular, mas é a situação que acontece. A gente colocou o Zé Ivaldo até um pouco precocemente. Ele chegou, estava há bastante tempo sem jogar, sem treinar com bola", lamentou.

Quem joga na zaga do Remo?

Além de Zé Ivaldo, garantido por Condé entre os titulares, as outras opções para montar a defesa remista são Léo Andrade, que não entra em campo há mais de três meses, e Matheus Felipe, que acaba de chegar ao clube.

Embora Tchamba ainda não esteja 100% descartado, a presença de Zé Ivaldo e a ausência de Marllon já garante uma zaga nunca utilizada pela equipe do Norte.

Remo vs Vitória

Remo e Vitória se enfrentam no próximo domingo, às 19h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém.