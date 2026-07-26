Matheuzinho lamenta gols perdidos contra o Remo: "Quem não faz, toma"

Acionado pelo técnico Jair Ventura no segundo tempo da derrota do Esporte Clube Vitória para o Remo, neste domingo, 26, em Belém, Matheuzinho lamentou as chances desperdiçadas pela equipe baiana no duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 rubro-negro entrou no lugar de Tarzia.

Em entrevista no gramado do Mangueirão, o meia de 28 anos garantiu que o Vitória "podia ganhar" e encerrar o jejum como visitante na competição. Ele projetou um resultado diferente no próximo compromisso, quando o Leão volta a jogar em casa.

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"A gente controlou bem o primeiro tempo, mas foi uma derrota que doeu muito, porque a gente sabia que podia ganhar aqui. O time deles é bem qualificado, mas a gente sabia que podia ganhar aqui. Perdemos muitas chances no primeiro tempo e no segundo. Quem não faz, toma, né?", disse ao Premiere.

"A gente acabou tomando um gol ali, o primeiro desestabilizou um pouco, depois voltamos para a partida e tomamos o segundo. É difícil, mas é erguer a cabeça agora. A gente sabe que no Barradão, com a nossa torcida, somos muito fortes", completou Matheuzinho.

Próximo compromisso do Vitória

Após dois jogos longe de Salvador, o Rubro-Negro volta ao Barradão para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, válida pela 21ª rodada da Série A.