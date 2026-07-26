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NÃO DEU

Arcanjo falha, Vitória perde para o Remo e segue sem vencer fora

Equipes se enfrentaram nesta noite de domingo, 26, em Belém

João Grassi
Por
| Atualizada em
Remo x Vitória - 20ª rodada do Brasileirão
Remo x Vitória - 20ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro. Em duelo realizado nesta noite de domingo, 26, no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada, o Rubro-Negro perdeu para Remo por 2 a 0.

O Vitória saiu atrás do placar, aos 39 minutos do primeiro tempo, em falha de Lucas Arcanjo. Jajá arriscou chute de longa distância e o goleiro rubro-negro, que vive boa fase, acabou aceitando.

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O time da casa ampliou aos 9 minutos da segunda etapa. Alef Manga mandou para Zé Ricardo, que devolveu em profundidade. O atacante invadiu a área pela direita e bateu firme para fazer o segundo.

Má campanha como visitante

A equipe comandada por Jair Ventura conheceu sua oitava derrota na competição, sendo a sétima em partidas disputadas longe de Salvador. O time baiano conquistou somente quatro de 33 pontos disputados como visitante, em aproveitamento de 12,1%.

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Classificação e próximo compromisso

Com o resultado negativo, o Leão da Barra estaciona nos 26 pontos e cai para a 13ª posição na classificação do Brasileirão, fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Após dois jogos fora de casa, o Vitória volta ao Barradão para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, válida pela 21ª rodada da Série A.

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Remo 2x0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 20ª rodada

Local: Mangueirão, em Belém

Data: 26/07/2026 (domingo)

Horário: 19h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere

Gols: Jajá e Alef Manga (Remo)

Cartões amarelos: Matheus Felipe, Yago Pikachu e Zé Ivaldo (Remo) / Cacá (Vitória)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk (Edson); Zé Welison, Picco (Patrick) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá (Gabriel Taliari) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Fabiano), Cacá (Kayzer), Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vítor (Walace); Tarzia (Matheuzinho), Erick (Pochettino) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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