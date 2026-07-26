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E.C.VITÓRIA

Atacante retorna ao time do Vitória após jogos de ausência

Jogador de 26 anos fica à disposição para o duelo com o Remo

João Grassi
Por
Lucas Silva, atacante do Vitória
Lucas Silva, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Lucas Silva será opção no elenco do Esporte Clube Vitória após ficar fora dos dois últimos compromissos da equipe. Relacionado pelo técnico Jair Ventura, o atacante fica à disposição no banco de reservas para o duelo com o Remo.

Com a suspensão do volante Emmanuel Martínez, uma vaga foi aberta para o jogador de 26 anos, contratado por empréstimo junto ao Seoul FC.

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Lucas só participou de um jogo desde o mês de maio até aqui, a derrota por 2 a 0 para o RB Bragantino. Ele vinha perdendo espaço e não esteve no grupo convocado nas duas rodadas mais recentes do Brasileirão.

Negociação com o Vila Nova

O nome de Lucas Silva esteve ligado ao Vila Nova em uma possível transferência. As conversas chegaram a acontecer, indicando a chance de uma saída ainda nesta janela.

No entanto, as tratativas não avançaram e o atacante permaneceu no clube baiano. Agora, volta a aparecer na relação de atletas para um compromisso.

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Remo vs Vitória

O Rubro-Negro enfrenta o Remo às 19h30 deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Mangueirão, em Belém.

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