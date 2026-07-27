Meia estrangeiro deixa o Vitória e é anunciado por clube europeu

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Após o Esporte Clube Vitória informar a rescisão contratual em comum acordo de Aitor Cantalapiedra, o meia-atacante de 30 anos já foi anunciado por um novo clube: o OFI Creta FC, da Grécia. Ele assinou contrato definitivo de dois anos.

"O OFI 1925 FC anuncia o início de sua parceria com o jogador de futebol espanhol Aitor Cantalapiedra Fernández, que assinou um contrato de dois anos com a equipe. Nascido em 10 de fevereiro de 1996, em Barcelona, ​​e com vasta experiência nas principais ligas europeias, Aitor iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Barcelona e estreou profissionalmente pelos Blaugrana na temporada 2015–16, registrando duas partidas oficiais e conquistando a Copa do Rei", publicou o clube grego.

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Peça importante na campanha de recuperação no segundo turno do Brasileirão de 2025, o espanhol entrou em campo pelo Vitória em 36 oportunidades. Contratado em julho do ano passado, Cantalapiedra marcou quatro gols e deu sete assistências durante sua passagem no Barradão.

Perda de espaço e férias antecipadas

Após bom desempenho no começo de sua trajetória no Vitória, Aitor não conseguiu o mesmo destaque na atual temporada e acabou perdendo espaço no elenco rubro-negro.

Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol de 30 anos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na sequência, o atleta europeu sofreu com problemas particulares e chegou a ter férias antecipadas pela diretoria. Ao se reapresentar, não foi utilizado e passou a negociar sua saída.