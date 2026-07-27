PROBLEMA ANTIGO
Vitória venceu dois dos últimos 30 jogos fora de casa na Série A
Leão da Barra é o segundo pior visitante do Brasileirão
Derrotado por 2 a 0 para o Remo neste domingo, 26, em Belém, o Esporte Clube Vitória chegou ao 11º jogo sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esta dificuldade, no entanto, já vem desde a temporada passada. Nos últimos 30 compromissos como visitante, o Leão da Barra venceu apenas dois.
Dentro deste recorte de 30 partidas, o Rubro-Negro acumula duas vitórias, 10 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de somente 17,77% dos pontos disputados. Foram 21 gols feitos e 61 sofridos, em saldo negativo de -40.
Na atual edição do Brasileirão, o Vitória empatou quatro jogos e perdeu outros sete longe de Salvador. O Rubro-Negro já havia terminado o campeonato passado como o segundo pior visitante geral, o que vem se repetindo até aqui.
Neste período, o clube baiano teve quatro treinadores diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Apenas o atual comandante conseguiu retornar de viagens com três pontos na bagagem, quando superou Santos e Sport em 2025.
Leia Também:
Últimos 30 jogos fora de casa do Vitória na Série A
2025
- Juventude 2x0 Vitória
- Atlético-MG 2x2 Vitória
- Fluminense 1x1 Vitória
- Ceará 1x0 Vitória
- Bahia 2x1 Vitória
- Corinthians 0x0 Vitória
- Internacional 1x0 Vitória
- Botafogo 0x0 Vitória
- Mirassol 1x1 Vitória
- São Paulo 2x0 Vitória
- Flamengo 8x0 Vitória
- Fortaleza 2x0 Vitória
- Grêmio 3x1 Vitória
- Vasco 4x3 Vitória
- Santos 0x1 Vitória
- Cruzeiro 3x1 Vitória
- Palmeiras 0x0 Vitória
- Sport 1x3 Vitória
- RB Bragantino 4x0 Vitória
2026
- Palmeiras 5x1 Vitória
- Bahia 1x1 Vitória
- Grêmio 2x0 Vitória
- Cruzeiro 3x0 Vitória
- Chapecoense 1x1 Vitória
- Athletico 3x1 Vitória
- Fluminense 2x2 Vitória
- RB Bragantino 2x0 Vitória
- Santos 3x1 Vitória
- Botafogo 0x0 Vitória
- Remo 2x0 Vitória
Jair Ventura lamenta "dia de pouca efetividade"
Em entrevista coletiva no Mangueirão, Jair Ventura afirmou que o revés para o Remo passou muito pelas chances desperdiçadas pelo ataque do Vitória. O técnico detalhou essas situações e cobrou mais "efetividade".
"Começamos o primeiro tempo com o controle do jogo. A gente teve chances claras, uma chance com o Tarzia dentro da pequena área, uma chance com o Renê, outra chance com o Tarzia, ainda teve uma com Baralhas, que o Kayzer chega um pouquinho atrasado. As melhores chances foram nossas", disse Jair.
Dia de pouca efetividade, infelizmente a gente começa o turno da maneira que terminou: sem vencer fora de casa. Jair Ventura - Técnico do Vitória