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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

PROBLEMA ANTIGO

Vitória venceu dois dos últimos 30 jogos fora de casa na Série A

Leão da Barra é o segundo pior visitante do Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Remo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026
Remo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Derrotado por 2 a 0 para o Remo neste domingo, 26, em Belém, o Esporte Clube Vitória chegou ao 11º jogo sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esta dificuldade, no entanto, já vem desde a temporada passada. Nos últimos 30 compromissos como visitante, o Leão da Barra venceu apenas dois.

Dentro deste recorte de 30 partidas, o Rubro-Negro acumula duas vitórias, 10 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de somente 17,77% dos pontos disputados. Foram 21 gols feitos e 61 sofridos, em saldo negativo de -40.

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Na atual edição do Brasileirão, o Vitória empatou quatro jogos e perdeu outros sete longe de Salvador. O Rubro-Negro já havia terminado o campeonato passado como o segundo pior visitante geral, o que vem se repetindo até aqui.

Neste período, o clube baiano teve quatro treinadores diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Apenas o atual comandante conseguiu retornar de viagens com três pontos na bagagem, quando superou Santos e Sport em 2025.

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Últimos 30 jogos fora de casa do Vitória na Série A

2025

  • Juventude 2x0 Vitória
  • Atlético-MG 2x2 Vitória
  • Fluminense 1x1 Vitória
  • Ceará 1x0 Vitória
  • Bahia 2x1 Vitória
  • Corinthians 0x0 Vitória
  • Internacional 1x0 Vitória
  • Botafogo 0x0 Vitória
  • Mirassol 1x1 Vitória
  • São Paulo 2x0 Vitória
  • Flamengo 8x0 Vitória
  • Fortaleza 2x0 Vitória
  • Grêmio 3x1 Vitória
  • Vasco 4x3 Vitória
  • Santos 0x1 Vitória
  • Cruzeiro 3x1 Vitória
  • Palmeiras 0x0 Vitória
  • Sport 1x3 Vitória
  • RB Bragantino 4x0 Vitória

2026

  • Palmeiras 5x1 Vitória
  • Bahia 1x1 Vitória
  • Grêmio 2x0 Vitória
  • Cruzeiro 3x0 Vitória
  • Chapecoense 1x1 Vitória
  • Athletico 3x1 Vitória
  • Fluminense 2x2 Vitória
  • RB Bragantino 2x0 Vitória
  • Santos 3x1 Vitória
  • Botafogo 0x0 Vitória
  • Remo 2x0 Vitória
Erick em RB Bragantino x Vitória - Brasileirão 2025
Erick em RB Bragantino x Vitória - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura lamenta "dia de pouca efetividade"

Em entrevista coletiva no Mangueirão, Jair Ventura afirmou que o revés para o Remo passou muito pelas chances desperdiçadas pelo ataque do Vitória. O técnico detalhou essas situações e cobrou mais "efetividade".

"Começamos o primeiro tempo com o controle do jogo. A gente teve chances claras, uma chance com o Tarzia dentro da pequena área, uma chance com o Renê, outra chance com o Tarzia, ainda teve uma com Baralhas, que o Kayzer chega um pouquinho atrasado. As melhores chances foram nossas", disse Jair.

Dia de pouca efetividade, infelizmente a gente começa o turno da maneira que terminou: sem vencer fora de casa. Jair Ventura - Técnico do Vitória
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