Vitória venceu dois dos últimos 30 jogos fora de casa na Série A

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Derrotado por 2 a 0 para o Remo neste domingo, 26, em Belém, o Esporte Clube Vitória chegou ao 11º jogo sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esta dificuldade, no entanto, já vem desde a temporada passada. Nos últimos 30 compromissos como visitante, o Leão da Barra venceu apenas dois.

Dentro deste recorte de 30 partidas, o Rubro-Negro acumula duas vitórias, 10 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de somente 17,77% dos pontos disputados. Foram 21 gols feitos e 61 sofridos, em saldo negativo de -40.

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Na atual edição do Brasileirão, o Vitória empatou quatro jogos e perdeu outros sete longe de Salvador. O Rubro-Negro já havia terminado o campeonato passado como o segundo pior visitante geral, o que vem se repetindo até aqui.

Neste período, o clube baiano teve quatro treinadores diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Apenas o atual comandante conseguiu retornar de viagens com três pontos na bagagem, quando superou Santos e Sport em 2025.

Últimos 30 jogos fora de casa do Vitória na Série A

2025

Juventude 2x0 Vitória

Atlético-MG 2x2 Vitória

Fluminense 1x1 Vitória

Ceará 1x0 Vitória

Bahia 2x1 Vitória

Corinthians 0x0 Vitória

Internacional 1x0 Vitória

Botafogo 0x0 Vitória

Mirassol 1x1 Vitória

São Paulo 2x0 Vitória

Flamengo 8x0 Vitória

Fortaleza 2x0 Vitória

Grêmio 3x1 Vitória

Vasco 4x3 Vitória

Santos 0x1 Vitória

Cruzeiro 3x1 Vitória

Palmeiras 0x0 Vitória

Sport 1x3 Vitória

RB Bragantino 4x0 Vitória

2026

Palmeiras 5x1 Vitória

Bahia 1x1 Vitória

Grêmio 2x0 Vitória

Cruzeiro 3x0 Vitória

Chapecoense 1x1 Vitória

Athletico 3x1 Vitória

Fluminense 2x2 Vitória

RB Bragantino 2x0 Vitória

Santos 3x1 Vitória

Botafogo 0x0 Vitória

Remo 2x0 Vitória

Erick em RB Bragantino x Vitória - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura lamenta "dia de pouca efetividade"

Em entrevista coletiva no Mangueirão, Jair Ventura afirmou que o revés para o Remo passou muito pelas chances desperdiçadas pelo ataque do Vitória. O técnico detalhou essas situações e cobrou mais "efetividade".

"Começamos o primeiro tempo com o controle do jogo. A gente teve chances claras, uma chance com o Tarzia dentro da pequena área, uma chance com o Renê, outra chance com o Tarzia, ainda teve uma com Baralhas, que o Kayzer chega um pouquinho atrasado. As melhores chances foram nossas", disse Jair.