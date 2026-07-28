Craque do Palmeiras sofre lesão e não enfrenta o Vitória no Barradão

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu uma peça importante para o duelo no Barradão. O atacante Paulinho sofreu uma lesão e, por isso, vira desfalque no elenco alviverde.

Titular na derrota para o Atlético-MG, Paulinho foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Embora o problema seja considerado leve, o atleta de 26 anos não será relacionado para enfrentar o Vitória.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da baixa do atacante, o técnico Abel Ferreira poderá contar com retornos importantes que reforçam sua equipe. Barboza, Khellven, Sosa e Allan voltam de suspensão, enquanto Flaco López retorna após uma folga depois de defender a Argentina na Copa do Mundo.

O centroavante argentino já treina normalmente e deve ser titular. Uma provável escalação do time paulista tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Maurício; Flaco López.

Vitória x Palmeiras

O confronto entre Vitória e Palmeiras está marcado para esta quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.