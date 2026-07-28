RETROSPECTO
Relembre última vez que o Vitória venceu o Palmeiras no Barradão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Brasileirão
Próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não costuma dar vida fácil ao Esporte Clube Vitória nos confrontos disputados em Salvador. O Verdão venceu 11 dos 24 encontros, enquanto o Leão da Barra ganhou sete e outros seis terminaram empatados.
O Vitória, inclusive, não derrotou o Palmeiras nos últimos três jogos no Barradão. A última vitória rubro-negra aconteceu em 2017, quando o time comandado por Vagner Mancini aplicou 3 a 1 na equipe paulista, que viria a se sagrar vice-campeã brasileira naquela temporada.
Em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão de 2017, o Rubro-Negro venceu com gols de Yago Felipe (2x) e Tréllez e atuou com Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace e Geferson; Zé Welison (Carlos Eduardo), Fillipe Soutto (Ramon) e Willian Correia; Yago Felipe (Renê Santos), David e Tréllez.
Leia Também:
Duelos entre Vitória e Palmeiras em Salvador
- Vitória 2 x 2 Palmeiras - Série A 2025
- Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 2024
- Vitória 0 x 3 Palmeiras - Série A 2018
- Vitória 3 x 1 Palmeiras - Série A 2017
- Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 2016
- Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 2014
- Vitória 1 x 1 Palmeiras - Série A 2010
- Vitória 2 x 0 Palmeiras - Copa Sul-Americana 2010
- Vitória 3 x 2 Palmeiras - Série A 2009
- Vitória 0 x 0 Palmeiras - Série A 2008
- Vitória 2 x 2 Palmeiras - Série A 2004
- Vitória 1 x 3 Palmeiras - Copa do Brasil 2003
- Vitória 4 x 3 Palmeiras - Série A 2002
- Vitória 1 x 3 Palmeiras - Série A 2001
- Vitória 4 x 1 Palmeiras - Série A 2000
- Vitória 2 x 1 Palmeiras - Série A 1999
- Vitória 2 x 2 Palmeiras - Copa do Brasil 1999
- Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1997
- Vitória 0 x 0 Palmeiras - Série A 1995
- Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 1993
- Vitória 2 x 1 Palmeiras - Copa do Brasil 1993
- Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1990
- Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1973
- Vitória 0 x 3 Palmeiras - Série A 1972
Mandante forte em 2026
Embora o histórico recente favoreça o Palmeiras, a campanha do Vitória como mandante no Brasileirão gera confiança. A equipe de Jair Ventura conta com o melhor aproveitamento (81.5%) dentro de casa e quer ampliar esses números.
A partida entre Vitória e Palmeiras está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, válida pela 21ª rodada da Série A.