Relembre última vez que o Vitória venceu o Palmeiras no Barradão

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Próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não costuma dar vida fácil ao Esporte Clube Vitória nos confrontos disputados em Salvador. O Verdão venceu 11 dos 24 encontros, enquanto o Leão da Barra ganhou sete e outros seis terminaram empatados.

O Vitória, inclusive, não derrotou o Palmeiras nos últimos três jogos no Barradão. A última vitória rubro-negra aconteceu em 2017, quando o time comandado por Vagner Mancini aplicou 3 a 1 na equipe paulista, que viria a se sagrar vice-campeã brasileira naquela temporada.

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Em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão de 2017, o Rubro-Negro venceu com gols de Yago Felipe (2x) e Tréllez e atuou com Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace e Geferson; Zé Welison (Carlos Eduardo), Fillipe Soutto (Ramon) e Willian Correia; Yago Felipe (Renê Santos), David e Tréllez.

Duelos entre Vitória e Palmeiras em Salvador

Vitória 2 x 2 Palmeiras - Série A 2025

Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 2024

Vitória 0 x 3 Palmeiras - Série A 2018

Vitória 3 x 1 Palmeiras - Série A 2017

Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 2016

Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 2014

Vitória 1 x 1 Palmeiras - Série A 2010

Vitória 2 x 0 Palmeiras - Copa Sul-Americana 2010

Vitória 3 x 2 Palmeiras - Série A 2009

Vitória 0 x 0 Palmeiras - Série A 2008

Vitória 2 x 2 Palmeiras - Série A 2004

Vitória 1 x 3 Palmeiras - Copa do Brasil 2003

Vitória 4 x 3 Palmeiras - Série A 2002

Vitória 1 x 3 Palmeiras - Série A 2001

Vitória 4 x 1 Palmeiras - Série A 2000

Vitória 2 x 1 Palmeiras - Série A 1999

Vitória 2 x 2 Palmeiras - Copa do Brasil 1999

Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1997

Vitória 0 x 0 Palmeiras - Série A 1995

Vitória 0 x 1 Palmeiras - Série A 1993

Vitória 2 x 1 Palmeiras - Copa do Brasil 1993

Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1990

Vitória 1 x 2 Palmeiras - Série A 1973

Vitória 0 x 3 Palmeiras - Série A 1972

Vitória 3x1 Palmeiras - Brasileirão 2017 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Mandante forte em 2026

Embora o histórico recente favoreça o Palmeiras, a campanha do Vitória como mandante no Brasileirão gera confiança. A equipe de Jair Ventura conta com o melhor aproveitamento (81.5%) dentro de casa e quer ampliar esses números.

A partida entre Vitória e Palmeiras está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, válida pela 21ª rodada da Série A.