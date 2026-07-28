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RETROSPECTO

Relembre última vez que o Vitória venceu o Palmeiras no Barradão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Brasileirão

João Grassi
Por
Vitória 0x1 Palmeiras - Brasileirão 2024
Vitória 0x1 Palmeiras - Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não costuma dar vida fácil ao Esporte Clube Vitória nos confrontos disputados em Salvador. O Verdão venceu 11 dos 24 encontros, enquanto o Leão da Barra ganhou sete e outros seis terminaram empatados.

O Vitória, inclusive, não derrotou o Palmeiras nos últimos três jogos no Barradão. A última vitória rubro-negra aconteceu em 2017, quando o time comandado por Vagner Mancini aplicou 3 a 1 na equipe paulista, que viria a se sagrar vice-campeã brasileira naquela temporada.

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Em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão de 2017, o Rubro-Negro venceu com gols de Yago Felipe (2x) e Tréllez e atuou com Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace e Geferson; Zé Welison (Carlos Eduardo), Fillipe Soutto (Ramon) e Willian Correia; Yago Felipe (Renê Santos), David e Tréllez.

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Vitória 3x1 Palmeiras - Brasileirão 2017
Vitória 3x1 Palmeiras - Brasileirão 2017 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Mandante forte em 2026

Embora o histórico recente favoreça o Palmeiras, a campanha do Vitória como mandante no Brasileirão gera confiança. A equipe de Jair Ventura conta com o melhor aproveitamento (81.5%) dentro de casa e quer ampliar esses números.

A partida entre Vitória e Palmeiras está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, válida pela 21ª rodada da Série A.

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