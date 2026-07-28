EXTREMOS DA SÉRIE A
Melhor mandante, Vitória desafia no Barradão o melhor visitante Palmeiras
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, no Barradão
O duelo entre Esporte Clube Vitória e Palmeiras colocará frente a frente dois extremos do Campeonato Brasileiro. Mandante com melhor aproveitamento (81.5%) da competição, o Leão da Barra recebe nos seus domínios a equipe que mais pontuou como visitante.
Dos 26 pontos totais que fez no Brasileirão, o Vitória somou 22 deles jogando no Barradão. Embora não possua necessariamente a maior pontuação dentro de casa, o Rubro-Negro fez apenas nove jogos em Salvador até aqui, enquanto a maioria dos times já acumulam entre 10 e 11.
Líder do campeonato, o Palmeiras é a equipe com mais pontos (21) e melhor campanha (70% de aproveitamento) fora de casa. Seis pontos acima do segundo colocado Flamengo na classificação geral, o Verdão vem sendo um visitante indigesto para todos que enfrenta.
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Campanha do Vitória como mandante
- 7 vitórias
- 1 empate
- 1 derrota
- 22 de 27 pontos possíveis
- 81.5% de aproveitamento
Campanha do Palmeiras como visitante
- 6 vitórias
- 3 empates
- 1 derrota
- 21 de 30 pontos possíveis
- 70% de aproveitamento
Outro número importante para o Vitória é em relação ao sistema defensivo. Sob os olhos de sua torcida, a equipe comandada por Jair Ventura acumula oito jogos sem ser vazada, além de ter sofrido somente três gols, a melhor defesa caseira da Série A.
O técnico rubro-negro, inclusive, respondeu sobre a dificuldade em enfrentar um dos elencos mais poderosos do país. Ventura relembrou sobre a épica classificação diante do Flamengo, na Copa do Brasil, quando o Leão foi apontado como azarão no confronto.
"A gente pegou um time imbatível, o Flamengo, fez 2 a 0 e classificou. Mostramos a nossa força no Barradão e temos totais condições de vencer", garantiu Jair Ventura.
Vitória vs Palmeiras
Após dois jogos longe de Salvador, o Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.