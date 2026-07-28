Melhor mandante, Vitória desafia no Barradão o melhor visitante Palmeiras

O duelo entre Esporte Clube Vitória e Palmeiras colocará frente a frente dois extremos do Campeonato Brasileiro. Mandante com melhor aproveitamento (81.5%) da competição, o Leão da Barra recebe nos seus domínios a equipe que mais pontuou como visitante.

Dos 26 pontos totais que fez no Brasileirão, o Vitória somou 22 deles jogando no Barradão. Embora não possua necessariamente a maior pontuação dentro de casa, o Rubro-Negro fez apenas nove jogos em Salvador até aqui, enquanto a maioria dos times já acumulam entre 10 e 11.

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Líder do campeonato, o Palmeiras é a equipe com mais pontos (21) e melhor campanha (70% de aproveitamento) fora de casa. Seis pontos acima do segundo colocado Flamengo na classificação geral, o Verdão vem sendo um visitante indigesto para todos que enfrenta.

Campanha do Vitória como mandante

7 vitórias

1 empate

1 derrota

22 de 27 pontos possíveis

81.5% de aproveitamento

Campanha do Palmeiras como visitante

6 vitórias

3 empates

1 derrota

21 de 30 pontos possíveis

70% de aproveitamento

Coritiba 1x3 Palmeiras - Brasileirão - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Outro número importante para o Vitória é em relação ao sistema defensivo. Sob os olhos de sua torcida, a equipe comandada por Jair Ventura acumula oito jogos sem ser vazada, além de ter sofrido somente três gols, a melhor defesa caseira da Série A.

O técnico rubro-negro, inclusive, respondeu sobre a dificuldade em enfrentar um dos elencos mais poderosos do país. Ventura relembrou sobre a épica classificação diante do Flamengo, na Copa do Brasil, quando o Leão foi apontado como azarão no confronto.

"A gente pegou um time imbatível, o Flamengo, fez 2 a 0 e classificou. Mostramos a nossa força no Barradão e temos totais condições de vencer", garantiu Jair Ventura.

Jair Ventura no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória vs Palmeiras

Após dois jogos longe de Salvador, o Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.