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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

EXTREMOS DA SÉRIE A

Melhor mandante, Vitória desafia no Barradão o melhor visitante Palmeiras

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, no Barradão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória é o melhor mandante do Brasileirão em aproveitamento
Vitória é o melhor mandante do Brasileirão em aproveitamento - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O duelo entre Esporte Clube Vitória e Palmeiras colocará frente a frente dois extremos do Campeonato Brasileiro. Mandante com melhor aproveitamento (81.5%) da competição, o Leão da Barra recebe nos seus domínios a equipe que mais pontuou como visitante.

Dos 26 pontos totais que fez no Brasileirão, o Vitória somou 22 deles jogando no Barradão. Embora não possua necessariamente a maior pontuação dentro de casa, o Rubro-Negro fez apenas nove jogos em Salvador até aqui, enquanto a maioria dos times já acumulam entre 10 e 11.

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Líder do campeonato, o Palmeiras é a equipe com mais pontos (21) e melhor campanha (70% de aproveitamento) fora de casa. Seis pontos acima do segundo colocado Flamengo na classificação geral, o Verdão vem sendo um visitante indigesto para todos que enfrenta.

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Campanha do Vitória como mandante

  • 7 vitórias
  • 1 empate
  • 1 derrota
  • 22 de 27 pontos possíveis
  • 81.5% de aproveitamento

Campanha do Palmeiras como visitante

  • 6 vitórias
  • 3 empates
  • 1 derrota
  • 21 de 30 pontos possíveis
  • 70% de aproveitamento
Coritiba 1x3 Palmeiras - Brasileirão
Coritiba 1x3 Palmeiras - Brasileirão - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Outro número importante para o Vitória é em relação ao sistema defensivo. Sob os olhos de sua torcida, a equipe comandada por Jair Ventura acumula oito jogos sem ser vazada, além de ter sofrido somente três gols, a melhor defesa caseira da Série A.

O técnico rubro-negro, inclusive, respondeu sobre a dificuldade em enfrentar um dos elencos mais poderosos do país. Ventura relembrou sobre a épica classificação diante do Flamengo, na Copa do Brasil, quando o Leão foi apontado como azarão no confronto.

"A gente pegou um time imbatível, o Flamengo, fez 2 a 0 e classificou. Mostramos a nossa força no Barradão e temos totais condições de vencer", garantiu Jair Ventura.

Jair Ventura no Barradão
Jair Ventura no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória vs Palmeiras

Após dois jogos longe de Salvador, o Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 29, às 21h30, válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.

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