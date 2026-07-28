Atacante da Copa do Mundo pode reforçar o Palmeiras contra o Vitória

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Após dois jogos consecutivos fora de casa, o Esporte Clube Vitória volta ao Barradão, onde enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, 29, às 21h30, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Palmeiras ganha reforços para duelo contra o Vitória



Precisando voltar a vencer após um empate e uma derrota nas últimas partidas, o Leão da Barra busca se aproximar do pelotão de cima da Série A. Para isso, terá pela frente um Palmeiras reforçado, que contará com os retornos de Barboza, Khellven, Sosa e Allan, além da provável volta de Flaco López.

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Após disputar a Copa do Mundo, Flaco López pode ser novidade do Palmeiras contra o Vitória - Foto: AFP



O Verdão terá novamente à disposição jogadores importantes do elenco para a partida no Barradão. Além dos atletas que retornam após cumprirem suspensão, a equipe paulista pode contar com a presença de Flaco López.





O atacante argentino se reapresentou nesta segunda-feira, 27, após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Argentina, e deve ter condições de ser relacionado para o confronto. O jogador retornou em boa forma física depois da participação no Mundial.





Um jogador parado há apenas uma semana não vai perder rendimento, apesar de ter feito um Mundial em que não foi muito utilizado Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

Flaco López é artilheiro do Palmeiras na temporada



O centroavante vive uma temporada de destaque pelo clube paulista. Flaco López é o artilheiro do Palmeiras em 2026, com 14 gols marcados em 35 partidas disputadas, além de ter contribuído com oito assistências.





Abel Ferreira define provável escalação do Palmeiras



Com os retornos confirmados e a possível presença de Flaco López entre os relacionados, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Vitória tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López (Vitor Roque).