Atacante é novidade nos relacionados do Vitória após jogos de fora

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Osvaldo será opção no elenco do Esporte Clube Vitória após ficar fora dos dois últimos compromissos da equipe. Relacionado pelo técnico Jair Ventura, o atacante fica à disposição para o duelo com o Palmeiras.

Ídolo do Vitória, Osvaldo não viajou para a sequência de dois jogos longe de Salvador, diante de Botafogo e Remo. Ele entra na vaga de Lucas Silva, que volta a ficar de fora do plantel rubro-negro.

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Embora tenha ficado no banco de reservas na vitória sobre o Vasco, Osvaldo não entra em campo desde a segunda partida das finais da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, no dia 6 de junho.

No total, o 'Vovô' já participou de 13 jogos na atual temporada e marcou três gols, além de uma assistência distribuída.

Vitória vs Palmeiras

O confronto entre Vitória e Palmeiras está marcado para esta quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.