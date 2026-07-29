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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Com VAR polêmico, Vitória tem dois expulsos e perde para o Palmeiras

Leão da Barra enfrentou o time paulista nesta quarta-feira, 29

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória x Palmeiras - Brasileirão 2026
Vitória x Palmeiras - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória perdeu por 4 a 0 para Palmeiras nesta quarta-feira, 29, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

O jogo foi marcado foi decisões controversas da equipe de arbitragem, que mostrou dois cartões vermelhos para atletas rubro-negros, mas não revisou no VAR um lance reclamado pelo time baiano.

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As decisões revoltaram os torcedores presentes no Barradão, que protestaram nas arquibancadas. Foram entoados gritos de "ladrão" e críticas para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Cacá leva entrada e Vitória tem dois expulsos

A primeira polêmica aconteceu em lance envolvendo o zagueiro Cacá, que levou cotovelada do meia palmeirense Maurício. A entrada, no entanto, gerou cartão amarelo e não houve revisão do VAR.

Na sequência, o mesmo Cacá acabou expulso. O camisa 25 deu carrinho no atacante Jhon Arias e o árbitro Alex Gomes Stefano foi chamado para rever o lance no vídeo. Após a checagem, o zagueiro recebeu cartão vermelho.

Após retornar para o campo, Alex Stefano foi chamado para nova revisão no VAR. Dessa vez, invés de uma falta, a arbitragem flagrou o zagueiro Luan Cândido fazendo gesto em alusão a 'roubo'. Ele também levou vermelho e o Leão perdeu dois atletas de vez.

Cacá caído após entrada de Maurício
Cacá caído após entrada de Maurício - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os gols

Já com dois homens a mais em campo, a equipe paulista passou a prevalecer e marcou com Maurício. Aos 45 minutos do primeiro tempo, camisa 18 recebeu bom passe de Arias e acertou um belo chute.

Cinco minuto depois, Fabiano fez gol contra ao tentar cortar chute do atacante Ramón Sosa. O paraguaio invadiu a área e bateu cruzado, mas o desvio do lateral rubro-negro foi fatal.

O terceiro veio com Arias, aos 25 do segundo tempo. Após troca de passes no campo de ataque, Piquerez encontrou o colombiano na área, que driblou e bateu de esquerda. Lucas Arcanjo quase evitou, mas a bola passou.

Ainda deu tempo para o quarto gol aos 39 minutos. Ramón Sosa cobrou falta com força e balançou as redes para fechar a conta. 4 a 0.

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FICHA TÉCNICA

Vitória 0x4 Palmeiras

Campeonato Brasileiro - 21ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 29/07/2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Público: 14.818 pessoas

Cartões amarelos: Brítez, Fabiano e Martínez (Vitória) / Maurício e Marlon Freitas (Palmeiras)

Cartões vermelhos: Cacá e Luan Cândido (Vitória)

Gols: Maurício, Fabiano [contra], Arias e Sosa (Palmeiras)

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano (Jamerson), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas (Walace), Emmanuel Martínez (Zé Vitor) e Matheuzinho (Tarzia); Renê (Pochettino). Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Carlos Miguel; Allan, Gustavo Gómez (Flaco López), Murilo, Barboza (Lucas Evangelista) e Piquerez; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Maurício (Khellven) e Jhon Arias (Vitor Roque); Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

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