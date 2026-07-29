SÉRIE A
Com VAR polêmico, Vitória tem dois expulsos e perde para o Palmeiras
Leão da Barra enfrentou o time paulista nesta quarta-feira, 29
O Esporte Clube Vitória perdeu por 4 a 0 para Palmeiras nesta quarta-feira, 29, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
O jogo foi marcado foi decisões controversas da equipe de arbitragem, que mostrou dois cartões vermelhos para atletas rubro-negros, mas não revisou no VAR um lance reclamado pelo time baiano.
As decisões revoltaram os torcedores presentes no Barradão, que protestaram nas arquibancadas. Foram entoados gritos de "ladrão" e críticas para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Cacá leva entrada e Vitória tem dois expulsos
A primeira polêmica aconteceu em lance envolvendo o zagueiro Cacá, que levou cotovelada do meia palmeirense Maurício. A entrada, no entanto, gerou cartão amarelo e não houve revisão do VAR.
Na sequência, o mesmo Cacá acabou expulso. O camisa 25 deu carrinho no atacante Jhon Arias e o árbitro Alex Gomes Stefano foi chamado para rever o lance no vídeo. Após a checagem, o zagueiro recebeu cartão vermelho.
Após retornar para o campo, Alex Stefano foi chamado para nova revisão no VAR. Dessa vez, invés de uma falta, a arbitragem flagrou o zagueiro Luan Cândido fazendo gesto em alusão a 'roubo'. Ele também levou vermelho e o Leão perdeu dois atletas de vez.
Os gols
Já com dois homens a mais em campo, a equipe paulista passou a prevalecer e marcou com Maurício. Aos 45 minutos do primeiro tempo, camisa 18 recebeu bom passe de Arias e acertou um belo chute.
Cinco minuto depois, Fabiano fez gol contra ao tentar cortar chute do atacante Ramón Sosa. O paraguaio invadiu a área e bateu cruzado, mas o desvio do lateral rubro-negro foi fatal.
O terceiro veio com Arias, aos 25 do segundo tempo. Após troca de passes no campo de ataque, Piquerez encontrou o colombiano na área, que driblou e bateu de esquerda. Lucas Arcanjo quase evitou, mas a bola passou.
Ainda deu tempo para o quarto gol aos 39 minutos. Ramón Sosa cobrou falta com força e balançou as redes para fechar a conta. 4 a 0.
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FICHA TÉCNICA
Vitória 0x4 Palmeiras
Campeonato Brasileiro - 21ª rodada
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data: 29/07/2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Público: 14.818 pessoas
Cartões amarelos: Brítez, Fabiano e Martínez (Vitória) / Maurício e Marlon Freitas (Palmeiras)
Cartões vermelhos: Cacá e Luan Cândido (Vitória)
Gols: Maurício, Fabiano [contra], Arias e Sosa (Palmeiras)
Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano (Jamerson), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas (Walace), Emmanuel Martínez (Zé Vitor) e Matheuzinho (Tarzia); Renê (Pochettino). Técnico: Jair Ventura.
Palmeiras: Carlos Miguel; Allan, Gustavo Gómez (Flaco López), Murilo, Barboza (Lucas Evangelista) e Piquerez; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Maurício (Khellven) e Jhon Arias (Vitor Roque); Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.