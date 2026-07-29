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E.C.VITÓRIA

Árbitro vai ao VAR e expulsa dois jogadores do Vitória no mesmo lance

Palmeiras conseguiu marcar dois gols após as expulsões no primeiro tempo

Gustavo Nascimento
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| Atualizada em
Cartão vermelho apresentado a Luan Cândido contra o Palmeiras
Cartão vermelho apresentado a Luan Cândido contra o Palmeiras - Foto: Reprodução | Premiere

O primeiro tempo de Vitória x Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 29, foi marcado por polêmicas de arbitragem, dado as duas expulsões na equipe rubro-negra geradas pelo mesmo lance. Os dois cartões vermelhos foram apresentados após o árbitro da partida, Alex Gomes Stefano, consultar o VAR.

O primeiro a receber o cartão vermelho foi o zagueiro Cacá, por conta de uma entrada dura no colombiano Jhon Árias, do Palmeiras. O lance seguiu normalmente, mas o juiz foi chamado para revisar o lance no VAR, decidindo por expulsar o jogador do Vitória.

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Na sequência do lance, o também zagueiro Luan Cândido fez um gesto com as mãos em referência a um “roubo” por parte do árbitro contra o Vitória. No entanto, após nova consulta no VAR, Alex Gomes Stefano apresentou mais um cartão vermelho e tirou o defensor da partida.

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A reclamação do time rubro-negro foi ainda maior por conta de um lance que aconteceu minutos antes, quando o meia Maurício, do Palmeiras, foi para uma disputa de bola e teria acertado uma cotovelada em Cacá. A equipe do Leão da Barra ficou na bronca com a arbitragem, mas o jogo seguiu normalmente.

Leão sentiu as expulsões

Após os cartões vermelhos, o Palmeiras passou a controlar do jogo e conseguiu fazer dois gols. O primeiro foi marcado pelo próprio Maurício e o segundo ficou registrado como gol contra do lateral Fabiano Souza após chute cruzado de Ramon Sosa.

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Tags

arbitragem expulsões Futebol Palmeiras VAR vitória

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