Jovem de R$ 200 milhões do Grupo City pede para ser negociado

O Grupo City pode perder uma joia avaliada em mais de R$ 200 milhões, isso porque o brasileiro Savinho pediu para sair do Manchester City nesta janela de transferências, segundo informação do jornalista italiano Fabrizio Romano. O atacante de 22 anos perdeu espaço na equipe inglesa e busca um lugar para desenvolver melhor a sua carreira.

Avaliado em 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 205 milhões) pelo Transfermarkt, plataforma especializada no mercado de transferências, o jogador deve ser negociado para o Tottenham, que tem o jogador no topo de sua lista de prioridades.

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O time londrino já havia demonstrado interesse na contratação de Savinho na última temporada, mas a movimentação não se concretizou devido à divergência nos valores financeiros exigidos pelo Manchester City e à resistência do clube em liberar o atleta sem um substituto ideal, mantendo as negociações travadas.

Sem o jogador, o Tottenham fez mais uma temporada decepcionante, terminando o campeonato inglês na 17ª colocação, com somente dois pontos a mais que o rebaixado West Ham. Agora o time prepara mudanças profundas no elenco para fazer uma temporada mais estável.

Ascensão meteórica e estagnação

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho chegou ao Manchester City na temporada 2024/2025 após se destacar pelo Girona, da Espanha. O início promissor o levou a ser convocado para a seleção brasileira, inclusive fazendo parte do elenco na Copa América de 2024.

Contudo, na última temporada, o atacante disputou 36 partidas, sendo apenas 14 como titular. Com isso, ele perdeu espaço também na briga por uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Em duas temporadas pelo City, Savinho soma apenas dois gols em 52 jogos pela Premier League, e agora deve deixar o clube, que inicia um novo ciclo com o técnico Enzo Maresca após a saída de Pep Guardiola ao fim da temporada.