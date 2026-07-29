Idioma pode ser barreira entre turistas e brasileiros na Copa Feminina

Cerca de 4 milhões de estrangeiros devem desembarcar no Brasil em 2027 para acompanhar a Copa do Mundo Feminina, que será sediada na América do Sul pela primeira vez na história. Ao todo, serão 64 partidas disputadas em oito capitais brasileiras, incluindo Salvador, entre os dias 24 de junho e 25 de julho.



No entanto, a comunicação com os milhões de turistas que estarão no país durante a competição pode se tornar um problema, visto que apenas 5% da população possui algum conhecimento de inglês e apenas 1% é fluente no idioma.



Na prática, situações simples do dia-a-dia, como informar um horário, explicar um trajeto ou apresentar um cardápio, podem se transformar em barreiras no atendimento e frustrar os visitantes.

Para Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas Brasil, a chegada de milhões de turistas exige, antes de tudo, a consciência da importância desse fluxo internacional para a economia, de modo que os profissionais devem estar preparados para oferecer um atendimento mais eficiente e seguro.



“O evento deve movimentar hotéis, restaurantes, transportes, comércio e uma ampla cadeia de serviços. Para aproveitar esse potencial, precisamos preparar os profissionais que estarão na linha de frente, para que consigam orientar os visitantes, apresentar seus produtos e serviços e transmitir segurança no atendimento”, afirma Kaeneêne.



Ele ainda destaca que não é necessário falar inglês com fluência completa para prestar um atendimento inicial, de forma que o aprendizado pode começar por expressões ligadas à rotina de cada profissão, como localização, preços, horários, alimentação, formas de pagamento, transporte e situações de emergência.



“Além de melhorar a experiência dos visitantes, o conhecimento do inglês pode ajudar os profissionais a ampliar vendas, evitar falhas de comunicação e aproveitar as oportunidades geradas pelo torneio”, reforça ele.

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KNN Idiomas

Presente em todos os estados brasileiros, a KNN Idiomas oferece cursos de inglês com metodologia própria, desenvolvida especialmente para quem fala português.



As opções incluem formações regulares, com duração de até dois anos, e cursos intensivos de inglês, voltados a quem precisa acelerar o aprendizado e se preparar para situações práticas de comunicação.