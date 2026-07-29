Ex-Bahia dá a volta por cima após ser preso na Europa e vira youtuber

A vida de Maxvaldo de Jesus Lisboa parece de filme, mas o brasileiro precisou passar por muita coisa, até pelas categorias de base do Bahia, para virar youtuber de viagem. O ex-jogador passou pela base do Tricolor, foi parar na Suíça, foi deportado e se tornou um influenciador que compartilha seu estilo de vida nos Alpes suíços.

Max criou o canal "Pâmela e Max na Suíça" junto com sua esposa, e rapidamente ganhou destaque chegando a marca de 64 mil inscritos na plataforma online.

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"Eu sempre fui muito reservado. Nunca gostei de me mostrar para além do futebol. Mas sempre gostei de acompanhar [os conteúdos]. Um dia, encontrei o canal Aventuras de Guto e me identifiquei bastante. Vi que ele faria um mochilão pela Europa e, pelo Instagram, o convidei para passar aqui em casa, e ele aceitou", disse o jogador em entrevista ao UOL.

"Eu não tinha nem dimensão. Minha intenção era contar um pouquinho da história do país, mas quando fui para o Brasil e, em duas horas, marquei um encontro em um shopping em São Paulo, 45 pessoas apareceram. Isso não é normal. Eu não quero perder essa química. Com o canal, eu busco passar o que é morar fora do nosso país e entender que somos ricos e não sabemos", completou.

Maxvaldo chegou a ser detido

Na Suíça há 25 anos, Max foi preso e permaneceu quatro dias detido na delegacia. Correndo o risco de nunca mais pisar no país, ele foi deportado para o Brasil por causa do visto vencido, mas o regularizou sua situação no país, e hoje possui permissão para residir de forma permanente no país.

"Eu me lesionei muito por causa do frio, aconteceram várias coisas. Naquele período, estava há seis meses no país e poderia ficar apenas mais três, aí resolvi arriscar e ficar ilegal. Mas a polícia fez o controle e descobriu. Me levaram para a cadeia, conversaram comigo e fui deportado. Fiquei preso quatro dias. Nunca tinha passado por isso", disse Maxvaldo.

Maxvaldo passou pela base do Bahia, passou a jogar futebol amador no Brasil e depois deu adeus ao seu país natal rumo a Suíça. Na Europa, ele defendeu os seis clubes: Sport Club Young Fellows Juventus, FC Seefeld Zürich, FC Blue Stars Zürich, FC Glattbrugg, Zurich City SC e FC Oerlikon.