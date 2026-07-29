Centroavante do Bahia deve ser desfalque contra o Fluminense

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Para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o Esporte Clube Bahia não deverá contar com Everaldo.

O atacante não ficará à disposição do técnico Rogério Ceni por força contratual, já que está emprestado ao Bahia pelo Fluminense até o fim da temporada.

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O vínculo entre as partes prevê uma cláusula que impede o jogador de enfrentar o clube carioca, salvo em caso de pagamento de uma multa ao Tricolor das Laranjeiras, conforme apurou o portal A TARDE.

A provável ausência, no entanto, não preocupa tanto o setor ofensivo. Para a posição, Rogério Ceni conta com Willian José e Alejo Véliz, recém-contratado que fez sua estreia oficial diante do Corinthians.

Bahia x Fluminense no primeiro turno

No primeiro confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2026, o Bahia também não contou com Everaldo. Na ocasião, porém, o atacante ainda não havia sido anunciado pelo Esquadrão. O jogador foi oficializado um dia após a partida, em 6 de fevereiro, e estreou dois dias depois, no duelo contra a Juazeirense.