Bahia relaciona joia do sub-20 para enfrentar o Fluminense no Maracanã

O Bahia tem novidades na relação para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Cortado de última hora do jogo contra o Corinthians por conta de uma infecção no pé, o volante Erick seguiu em tratamento e não fará parte do grupo na viajem ao Rio de Janeiro.

De acordo com apuração do portal A TARDE, o técnico Rogério Ceni optou por relacionar o jovem Sidney Duarte, que disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o luta pelo título do Baiano da categoria. A promessa de 20 anos faz parte da geração de outros nomes da base tricolor, como Roger Gabriel, Pedrinho, Gerald, Caio Suassuna, e entre outros.

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Quem é Sidney?

Sidney é relacionado para defender o time principal do Bahia pela terceira vez na temporada. Ele esteve em campo na 1ª fase do Baianão, no triunfo por 4 a 2 contra o Atlético de Alagoinhas, e apareceu no banco de reservas no empate com a Jacuipense, e na goleada sofrida contra o Remo, pelo Brasileirão.

O volante tem 12 partidas pelo time profissional do Tricolor, sendo nove de Campeonato Baiano e três de Copa do Nordeste. No Sub-20, por outro lado, o jogador é titular absoluto da equipe que terminou o Brasileirão da categoria na 9ª colocação, e que está muito próximo do título no Baianão.

O Tricolor goleou o Fluminense de Feira por 8 a 0 no jogo de ida da grande final, e disputa a partida de volta no próximo sábado, 1º, às 15h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

No treinamento desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo, que encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense, o atacante Kike Olivera fez mais um trabalho físico e também deve ser desfalque, assim como o goleiro Léo Vieira e Caio Alexandre, que permaneceram em tratamento.