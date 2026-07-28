É DO BRASIL!
Joia do Bahia de R$ 1,2 bilhão é convocada para Seleção Brasileira
Atacante é uma das principais promessas do Tricolor
Oriundo das divisões de base do Bahia e uma das maiores joias do Tricolor, o atacante Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 nesta terça-feira, 28. É a primeira vez que o jovem de 18 anos é chamado para defender o Brasil nesta categoria.
Ruan Pablo vai fazer parte do elenco que vai jogar dois amistosos contra a Bolívia, nos dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os confrontos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027.
As duas partidas serão utilizadas pela comissão do técnico Paulo Victor para observar os atletas e testar alternativas para o futuro da Seleção na categoria, ou até mesmo para o futebol profissional.
Na edição do Sul-Americano Sub-20 de 2011, por exemplo, jogadores como Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Oscar, Lucas Moura e Willian José entraram em campo com o Brasil. Todos chegaram a ser convocados posteriormente também pela Seleção principal.
Contrato de Ruan Pablo com o Esquadrão
Em janeiro deste ano, o Bahia renovou o contrato de Ruan Pablo até o final de 2030, depois do Corinthians demonstrar interesse em pagar a cláusula de saída, que era de R$ 41,3 milhões para o mercado interno.
O valor aumentou para R$ 110 milhões com o novo contrato. A multa rescisória para o exterior, contudo, é de 200 milhões de euros (R$ 1.170.276.600 na cotação atual).
Veja todos os convocados para amistosos contra Bolívia
Goleiros:
- João Pedro (Santos);
- Kauan Lima (Palmeiras);
- Léo Nannetti (Flamengo);
Laterais:
- Ryan (Red Bull Bragantino);
- Ângelo (São Paulo);
- Pedro Gabriel (Grêmio);
- Rafael Gonzaga (Santos);
Zagueiros:
- Breno (Red Bull Bragantino);
- Bruno André (Vasco da Gama);
- João Ananias (Santos);
- João Souza (Flamengo);
- Luis Eduardo (Grêmio);
Meio-Campistas:
- Chrystian (Red Bull Bragantino);
- Djhordney (São Paulo);
- João Paulo (Palmeiras);
- Luis Pacheco (Palmeiras);
- Pedro Ferreira (São Paulo);
- Yuri Leles (FC Liefering-AUS);
Atacantes:
- Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR);
- Dieguinho (Corinthians);
- Erick Belé (Palmeiras);
- Heittor (Palmeiras);
- Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino);
- Ruan Pablo (Bahia).