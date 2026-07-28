Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

É DO BRASIL!

Joia do Bahia de R$ 1,2 bilhão é convocada para Seleção Brasileira

Atacante é uma das principais promessas do Tricolor

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Ruan Pablo com a camisa da Seleção Brasileira
Ruan Pablo com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | Seleção Brasileira

Oriundo das divisões de base do Bahia e uma das maiores joias do Tricolor, o atacante Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 nesta terça-feira, 28. É a primeira vez que o jovem de 18 anos é chamado para defender o Brasil nesta categoria.

Ruan Pablo vai fazer parte do elenco que vai jogar dois amistosos contra a Bolívia, nos dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os confrontos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As duas partidas serão utilizadas pela comissão do técnico Paulo Victor para observar os atletas e testar alternativas para o futuro da Seleção na categoria, ou até mesmo para o futebol profissional.

Na edição do Sul-Americano Sub-20 de 2011, por exemplo, jogadores como Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Oscar, Lucas Moura e Willian José entraram em campo com o Brasil. Todos chegaram a ser convocados posteriormente também pela Seleção principal.

Time brasileiro campeão sul-americano sub-20 em 2011
Time brasileiro campeão sul-americano sub-20 em 2011 - Foto: Divulgação

Contrato de Ruan Pablo com o Esquadrão

Em janeiro deste ano, o Bahia renovou o contrato de Ruan Pablo até o final de 2030, depois do Corinthians demonstrar interesse em pagar a cláusula de saída, que era de R$ 41,3 milhões para o mercado interno.

O valor aumentou para R$ 110 milhões com o novo contrato. A multa rescisória para o exterior, contudo, é de 200 milhões de euros (R$ 1.170.276.600 na cotação atual).

Veja todos os convocados para amistosos contra Bolívia

Goleiros:

  • João Pedro (Santos);
  • Kauan Lima (Palmeiras);
  • Léo Nannetti (Flamengo);

Laterais:

  • Ryan (Red Bull Bragantino);
  • Ângelo (São Paulo);
  • Pedro Gabriel (Grêmio);
  • Rafael Gonzaga (Santos);

Zagueiros:

  • Breno (Red Bull Bragantino);
  • Bruno André (Vasco da Gama);
  • João Ananias (Santos);
  • João Souza (Flamengo);
  • Luis Eduardo (Grêmio);

Meio-Campistas:

  • Chrystian (Red Bull Bragantino);
  • Djhordney (São Paulo);
  • João Paulo (Palmeiras);
  • Luis Pacheco (Palmeiras);
  • Pedro Ferreira (São Paulo);
  • Yuri Leles (FC Liefering-AUS);

Atacantes:

  • Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR);
  • Dieguinho (Corinthians);
  • Erick Belé (Palmeiras);
  • Heittor (Palmeiras);
  • Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino);
  • Ruan Pablo (Bahia).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Ruan Pablo

Relacionadas

Mais lidas