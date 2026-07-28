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JEJUM!

Bahia enfrenta tabu de quase 40 anos contra o Fluminense no Maracanã

Esquadrão busca encerrar marca negativa de 38 anos no principal palco do futebol brasileiro

Téo Mazzoni
Por
Bahia volta ao Maracanã diante do Fluminense tentando encerrar um jejum que já dura 38 anos
Bahia volta ao Maracanã diante do Fluminense tentando encerrar um jejum que já dura 38 anos - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, onde não vence o Tricolor carioca há quase quatro décadas. O último triunfo azul, vermelho e branco sobre o Flu no principal palco do futebol brasileiro aconteceu em 1987, há 38 anos.

Na edição do Campeonato Brasileiro de 1987, o Esquadrão conquistou sua última vitória contra o Fluminense no Maracanã ao vencer por 1 a 0, com gol de Ronaldo Marques nos minutos finais da partida.

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O resultado, inclusive, segue sendo o único triunfo da história do Bahia sobre o Fluminense no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. As outras duas vitórias do Tricolor de Aço contra o Flu no Rio de Janeiro aconteceram no Estádio das Laranjeiras e no Estádio Nilton Santos, antigo Engenhão, ambas há muitos anos.

Bahia também venceu nas Laranjeiras e no Engenhão


O triunfo nas Laranjeiras, histórico estádio do Fluminense, aconteceu em 1990. Na ocasião, o Bahia venceu o Tricolor carioca por 4 a 1, com gols de Charles, Gil Sergipano, Naldinho e Luis Henrique, enquanto Alexandre Torres marcou o único gol do Flu, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.


A vitória mais recente do Bahia sobre o Fluminense no Rio de Janeiro ocorreu em 2011, no Estádio Nilton Santos. Naquela edição do Brasileirão, a equipe comandada por René Simões venceu por 1 a 0, com gol de Jobson nos acréscimos.

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Retrospecto é amplamente favorável ao Fluminense


Historicamente, os confrontos contra o Fluminense no Rio de Janeiro representam um grande desafio para o Bahia, independentemente do estádio. Em 28 partidas oficias disputadas com mando do Tricolor carioca, o Esquadrão soma apenas três vitórias, contra 19 triunfos do Flu e seis empates, sem contar amistosos.

Confira o retrospecto do confronto no Rio de Janeiro:

  • 07/12/2025 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
  • 10/09/2025 Copa do Brasil Fluminense 2x0 Bahia
  • 04/08/2024 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 24/06/2023 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
  • 30/08/2021 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
  • 11/10/2020 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 12/10/2019 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
  • 05/08/2018 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
  • 29/10/2017 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
  • 04/10/2014 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
  • 07/09/2013 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 19/07/2012 Brasileirão Fluminense 4x0 Bahia
  • 18/06/2011 Brasileirão Fluminense 0x1 Bahia (Nilton Santos/Engenhão)
  • 19/04/2007 Copa do Brasil Fluminense 1x1 Bahia
  • 06/07/2003 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 20/10/2002 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 29/07/2000 Copa João Havelange Fluminense 2x0 Bahia
  • 09/10/1996 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
  • 08/03/1992 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
  • 06/03/1991 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
  • 04/10/1990 Brasileirão Fluminense 1x4 Bahia (Laranjeiras)
  • 09/02/1989 Brasileirão Fluminense 0x0 Bahia
  • 11/09/1988 Brasileirão Fluminense 3x0 Bahia
  • 12/10/1987 Brasileirão Fluminense 0x1 Bahia (Maracanã)
  • 14/04/1985 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
  • 21/03/1984 Brasileirão Fluminense 3x1 Bahia
  • 20/11/1977 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
  • 28/11/1976 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia

Nesta quarta-feira, 29, às 21h30, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai tentar pôr fim ao jejum de triunfos contra o Fluminense no Maracanã após quase 40 anos.

Fluminense e Bahia se enfrentaram recentemente em amistoso


No início de julho, antes do retorno oficial do calendário do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, Fluminense e Bahia se enfrentaram em uma partida amistosa no Maracanã. O resultado do jogo foi de 2 a 0 para o Tricolor carioca.

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