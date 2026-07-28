JEJUM!
Bahia enfrenta tabu de quase 40 anos contra o Fluminense no Maracanã
Esquadrão busca encerrar marca negativa de 38 anos no principal palco do futebol brasileiro
O Esporte Clube Bahia enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, onde não vence o Tricolor carioca há quase quatro décadas. O último triunfo azul, vermelho e branco sobre o Flu no principal palco do futebol brasileiro aconteceu em 1987, há 38 anos.
Na edição do Campeonato Brasileiro de 1987, o Esquadrão conquistou sua última vitória contra o Fluminense no Maracanã ao vencer por 1 a 0, com gol de Ronaldo Marques nos minutos finais da partida.
O resultado, inclusive, segue sendo o único triunfo da história do Bahia sobre o Fluminense no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. As outras duas vitórias do Tricolor de Aço contra o Flu no Rio de Janeiro aconteceram no Estádio das Laranjeiras e no Estádio Nilton Santos, antigo Engenhão, ambas há muitos anos.
Bahia também venceu nas Laranjeiras e no Engenhão
O triunfo nas Laranjeiras, histórico estádio do Fluminense, aconteceu em 1990. Na ocasião, o Bahia venceu o Tricolor carioca por 4 a 1, com gols de Charles, Gil Sergipano, Naldinho e Luis Henrique, enquanto Alexandre Torres marcou o único gol do Flu, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.
A vitória mais recente do Bahia sobre o Fluminense no Rio de Janeiro ocorreu em 2011, no Estádio Nilton Santos. Naquela edição do Brasileirão, a equipe comandada por René Simões venceu por 1 a 0, com gol de Jobson nos acréscimos.
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Retrospecto é amplamente favorável ao Fluminense
Historicamente, os confrontos contra o Fluminense no Rio de Janeiro representam um grande desafio para o Bahia, independentemente do estádio. Em 28 partidas oficias disputadas com mando do Tricolor carioca, o Esquadrão soma apenas três vitórias, contra 19 triunfos do Flu e seis empates, sem contar amistosos.
Confira o retrospecto do confronto no Rio de Janeiro:
- 07/12/2025 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
- 10/09/2025 Copa do Brasil Fluminense 2x0 Bahia
- 04/08/2024 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 24/06/2023 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
- 30/08/2021 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
- 11/10/2020 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 12/10/2019 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
- 05/08/2018 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
- 29/10/2017 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
- 04/10/2014 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
- 07/09/2013 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 19/07/2012 Brasileirão Fluminense 4x0 Bahia
- 18/06/2011 Brasileirão Fluminense 0x1 Bahia (Nilton Santos/Engenhão)
- 19/04/2007 Copa do Brasil Fluminense 1x1 Bahia
- 06/07/2003 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 20/10/2002 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 29/07/2000 Copa João Havelange Fluminense 2x0 Bahia
- 09/10/1996 Brasileirão Fluminense 1x1 Bahia
- 08/03/1992 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
- 06/03/1991 Brasileirão Fluminense 2x0 Bahia
- 04/10/1990 Brasileirão Fluminense 1x4 Bahia (Laranjeiras)
- 09/02/1989 Brasileirão Fluminense 0x0 Bahia
- 11/09/1988 Brasileirão Fluminense 3x0 Bahia
- 12/10/1987 Brasileirão Fluminense 0x1 Bahia (Maracanã)
- 14/04/1985 Brasileirão Fluminense 2x1 Bahia
- 21/03/1984 Brasileirão Fluminense 3x1 Bahia
- 20/11/1977 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
- 28/11/1976 Brasileirão Fluminense 1x0 Bahia
Nesta quarta-feira, 29, às 21h30, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai tentar pôr fim ao jejum de triunfos contra o Fluminense no Maracanã após quase 40 anos.
Fluminense e Bahia se enfrentaram recentemente em amistoso
No início de julho, antes do retorno oficial do calendário do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, Fluminense e Bahia se enfrentaram em uma partida amistosa no Maracanã. O resultado do jogo foi de 2 a 0 para o Tricolor carioca.