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CAMPEONATO BRASILEIRO

Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Bahia enfrenta o Fluminense no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
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Bahia encara o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, em confronto direto por uma vaga no G-4 do Brasileirão.
Bahia encara o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, em confronto direto por uma vaga no G-4 do Brasileirão. - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Fluminense em um duelo direto por uma vaga no G-4. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece apenas três dias após o empate diante do Corinthians, no último domingo, 26, na Arena Fonte Nova.

Como chega o Bahia?

Para o confronto, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega embalada por uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. Com o resultado diante do Corinthians, o Bahia chegou aos 31 pontos e ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela de classificação da Série A.

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Como chega o Fluminense?

Do outro lado, o Fluminense, mandante da partida, chega para o duelo após empatar fora de casa com o Grêmio. O resultado manteve a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados.

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Desfalques e dúvidas

Bahia

  • Caio Alexandre: lesão muscular
  • Léo Vieira: ruptura do tendão patelar
  • David Duarte: suspensão automática
  • Zé Guilherme: suspensão automática
  • Marco Moreno: recondicionamento físico
  • Kike Olivera: dores no tornozelo

Fluminense

  • Millán
  • Jemmes
  • Guilherme Arana
  • Savarino
  • Rodrigo Castillo

Onde assistir Fluminense x Bahia

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor (Kanu), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (C) e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
  • Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Hércules; Canobbio, Hulk e Kevin Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem de Fluminense x Bahia

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
  • 4º árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Palpites

  • Cássio Moreira: Fluminense 2 x 0 Bahia
  • Rodrigo Tardio: Fluminense 1 x 1 Bahia
  • Yuri Abreu: Fluminense 3 x 1 Bahia
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