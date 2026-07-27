CAMPEONATO BRASILEIRO
Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Bahia enfrenta o Fluminense no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão
O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Fluminense em um duelo direto por uma vaga no G-4. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece apenas três dias após o empate diante do Corinthians, no último domingo, 26, na Arena Fonte Nova.
Como chega o Bahia?
Para o confronto, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega embalada por uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. Com o resultado diante do Corinthians, o Bahia chegou aos 31 pontos e ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela de classificação da Série A.
Como chega o Fluminense?
Do outro lado, o Fluminense, mandante da partida, chega para o duelo após empatar fora de casa com o Grêmio. O resultado manteve a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados.
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Desfalques e dúvidas
Bahia
- Caio Alexandre: lesão muscular
- Léo Vieira: ruptura do tendão patelar
- David Duarte: suspensão automática
- Zé Guilherme: suspensão automática
- Marco Moreno: recondicionamento físico
- Kike Olivera: dores no tornozelo
Fluminense
- Millán
- Jemmes
- Guilherme Arana
- Savarino
- Rodrigo Castillo
Onde assistir Fluminense x Bahia
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações de Fluminense x Bahia
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor (Kanu), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (C) e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Hércules; Canobbio, Hulk e Kevin Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem de Fluminense x Bahia
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- 4º árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
Palpites
- Cássio Moreira: Fluminense 2 x 0 Bahia
- Rodrigo Tardio: Fluminense 1 x 1 Bahia
- Yuri Abreu: Fluminense 3 x 1 Bahia