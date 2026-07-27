Alejo Véliz relata "sensação ruim" após gols anulados pelo Bahia

Alejo Véliz fez sua estreia pelo Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro neste domingo, 26, diante do Corinthians, na Arena Fonte Nova. O atacante chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambos os gols foram anulados, deixando uma "sensação ruim", como relatou o argentino após a partida.

Alejo Véliz tem dois gols anulados na estreia pelo Bahia

O primeiro gol do camisa 9 foi invalidado por conta de um impedimento de Erick Pulga, identificado pelo sistema semiautomático, no lance que deu origem à cabeçada de Alejo. Já o segundo tento não foi validado porque o árbitro Ramon Abatti Abel marcou falta de Román Gómez na origem da jogada, antes mesmo da conclusão do lance, o que impediu uma possível revisão do VAR.

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Após o confronto, Alejo Véliz explicou a frustração pelos gols anulados e destacou que, como atacante, tem o desejo de sempre marcar. Apesar da situação, o argentino afirmou que seguirá trabalhando para balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia.

É uma sensação ruim, porque o atacante sempre quer fazer gols. Hoje tive a oportunidade de marcar duas vezes, mas os gols não valeram. Aconteceu assim, Deus quis que fosse dessa forma. Agora é seguir trabalhando para que, no próximo jogo, os gols possam vale Alejo Véliz - atacante do Bahia

Atacante celebra estreia e apoio da torcida tricolor



Apesar da frustração pelos gols anulados, o atacante comemorou a primeira oportunidade de vestir a camisa azul, vermelha e branca. O argentino revelou que estava ansioso para estrear e destacou a recepção da torcida do Bahia na Arena Fonte Nova.

Foi o meu primeiro jogo e estou muito feliz por estrear. Estava muito ansioso para vestir essa camisa pela primeira vez Alejo - camisa 9 do Bahia

"Quando entrei em campo e vi o estádio e a torcida, foi algo muito bonito. Eles nos apoiaram o tempo todo, e isso é muito importante, porque precisamos deles ao nosso lado", afirmou o atacante.





Alejo Véliz inicia adaptação ao futebol brasileiro



Por fim, Alejo Véliz comentou sobre o processo de adaptação ao futebol brasileiro. O atacante afirmou que existem diferenças em relação ao futebol argentino, mas ressaltou que se sentiu bem dentro de campo em sua estreia.

São jogos diferentes, sem dúvida, mas faz parte do processo de adaptação, partida após partida. Hoje fiz minha estreia e me senti bem Alejo Véliz - atacante argentino

"Aos poucos vou entendendo melhor os movimentos do jogo e identificando onde encontrar mais espaços. Acho que é uma liga parecida com a da Argentina, muito física, mas vou me adaptar da melhor maneira possível com a ajuda dos meus companheiros. Espero seguir evoluindo por esse caminho", finalizou Alejo Véliz.







Quaando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, 29, às 21h30, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto na disputa por uma vaga no G-4.