ESPERA ESTÁ ACABANDO
Ceni revela quando Marco Moreno deve estrear pelo Bahia
Novo reforço do Bahia está perto de fazer seu primeiro jogo
Dos três atletas contratados pelo Esporte Clube Bahia nesta janela de transferências, apenas o espanhol Marco Moreno ainda não entrou em campo. Apesar de já estar regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o zagueiro ainda não está apto para fazer sua estreia com a camisa tricolor.
A primeira partida do defensor, porém, está mais próxima de acontecer. Pelo menos foi o que projetou o técnico Rogério Ceni neste domingo, 26, durante entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ceni projeta estreia contra o Vasco
Segundo o treinador, Marco Moreno poderá reunir melhores condições físicas para reforçar o Bahia no duelo contra o Vasco, marcado para o dia 9 de agosto, daqui a menos de duas semanas.
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Zagueiro ainda passa por recondicionamento físico
Desde que chegou ao clube, no início de julho, o zagueiro passa por um processo de recondicionamento físico, cumprindo etapas de preparação para atingir sua melhor condição. Ceni explicou ainda que o espanhol começou a treinar com o restante do elenco apenas na última semana e, mesmo assim, de forma parcial, sem estar liberado para participar de todas as atividades.
O Marco (Moreno) começou a treinar com a gente esta semana. Talvez, para o jogo do Vasco, ele possa estar em uma condição melhor Rogério Ceni - técnico do Bahia
Antes, Bahia encara confronto direto no Maracanã
Antes da partida contra o Vasco, ainda sem a presença de Marco Moreno, o Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, 29, às 21h30, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. O confronto é direto na disputa por uma vaga no G-4.
Atualmente, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 31 pontos, enquanto o Fluminense aparece em quarto lugar, com 33.