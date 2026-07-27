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ESPERA ESTÁ ACABANDO

Ceni revela quando Marco Moreno deve estrear pelo Bahia

Novo reforço do Bahia está perto de fazer seu primeiro jogo

Téo Mazzoni
Por
Após o empate com o Corinthians, Rogério Ceni revelou quando o zagueiro espanhol pode ficar à disposição da equipe
Após o empate com o Corinthians, Rogério Ceni revelou quando o zagueiro espanhol pode ficar à disposição da equipe - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Dos três atletas contratados pelo Esporte Clube Bahia nesta janela de transferências, apenas o espanhol Marco Moreno ainda não entrou em campo. Apesar de já estar regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o zagueiro ainda não está apto para fazer sua estreia com a camisa tricolor.

A primeira partida do defensor, porém, está mais próxima de acontecer. Pelo menos foi o que projetou o técnico Rogério Ceni neste domingo, 26, durante entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Ceni projeta estreia contra o Vasco


Segundo o treinador, Marco Moreno poderá reunir melhores condições físicas para reforçar o Bahia no duelo contra o Vasco, marcado para o dia 9 de agosto, daqui a menos de duas semanas.

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Zagueiro ainda passa por recondicionamento físico


Desde que chegou ao clube, no início de julho, o zagueiro passa por um processo de recondicionamento físico, cumprindo etapas de preparação para atingir sua melhor condição. Ceni explicou ainda que o espanhol começou a treinar com o restante do elenco apenas na última semana e, mesmo assim, de forma parcial, sem estar liberado para participar de todas as atividades.

O Marco (Moreno) começou a treinar com a gente esta semana. Talvez, para o jogo do Vasco, ele possa estar em uma condição melhor Rogério Ceni - técnico do Bahia

Antes, Bahia encara confronto direto no Maracanã


Antes da partida contra o Vasco, ainda sem a presença de Marco Moreno, o Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, 29, às 21h30, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. O confronto é direto na disputa por uma vaga no G-4.


Atualmente, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 31 pontos, enquanto o Fluminense aparece em quarto lugar, com 33.

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Esporte Clube Bahia Marco Moreno Rogério Ceni

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