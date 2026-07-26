Luciano Juba celebra volta, manda recado à torcida e projeta sequência

Após mais de dois meses afastado, Luciano Juba voltou a vestir a camisa do Esporte Clube Bahia neste domingo, 26, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma lesão no reto femoral da coxa, sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo, e depois de cumprir suspensão na última rodada, contra o Atlético-MG, o lateral-esquerdo comemorou o retorno aos gramados e destacou o carinho recebido da torcida tricolor.

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Segundo Juba, a recepção dos torcedores ao entrar em campo teve um significado especial após o longo período longe da equipe: "Estou muito feliz por voltar a jogar. Quero agradecer ao torcedor pelo carinho, pelo apoio e por tudo que fizeram quando entrei em campo. Todo mundo estava aplaudindo, e fico muito feliz por isso".



O camisa 46 também fez questão de celebrar o gol marcado por David Duarte, responsável por garantir o empate do Bahia, e ressaltou que a equipe tem conseguido fortalecer novamente a relação com a torcida graças ao desempenho apresentado nas últimas partidas.

Na avaliação do lateral, o apoio vindo das arquibancadas precisa ser correspondido dentro de campo. Apesar de lamentar o empate, Juba acredita que o Tricolor está no caminho certo para retomar a confiança do torcedor.



"Hoje foi mais uma grande partida nossa aqui na nossa casa. Infelizmente, nos detalhes, não conquistamos o triunfo, mas tenho certeza de que, se seguirmos do mesmo jeito, vamos voltar a ter essa conexão com o torcedor", afirmou o lateral.



Disputa por posição



Com Zé Guilherme suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luciano Juba desponta como a principal opção de Rogério Ceni para assumir a lateral esquerda na próxima rodada, diante do Fluminense. Questionado sobre a possibilidade de atuar durante os 90 minutos, o jogador reconheceu que ainda busca recuperar o melhor ritmo físico, mas demonstrou confiança de que estará pronto em breve.



"Sobre o próximo jogo, acho que só com o trabalho, com a gente treinando firme, vamos recuperar o ritmo de jogo o mais rápido possível. Espero que eu possa entrar nesse ritmo também o quanto antes", garantiu.



Juba ainda aproveitou para elogiar o desempenho de Zé Guilherme durante sua ausência e destacou a evolução do companheiro na função desempenhada sob o comando de Rogério Ceni: "O Zé acabou tomando o terceiro cartão, mas é um cara que vinha jogando muito bem, fazendo essa função que o professor Rogério pediu para ele, jogando por fora".