CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia empata com o Corinthians após três gols anulados
Esquadrão buscou o empate com David Duarte, em jogo marcado por polêmicas
Em um duelo agitado, marcado por tensão entre os jogadores, decisões polêmicas da arbitragem e três gols anulados do tricolor, o Esporte Clube Bahia empatou por 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como fica a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 31 pontos e assumiu, ao menos de forma temporária, a 5ª colocação na tabela de classificação. O Red Bull Bragantino, que ainda entra em campo pela rodada, pode ultrapassar o Esquadrão.
Os principais momentos do jogo
O Corinthians abriu o placar logo no início do primeiro tempo, com um belo chute de Angileri, que contou com uma pequena colaboração do goleiro Ronaldo. O arqueiro do Bahia não conseguiu espalmar a finalização e viu a bola passar por entre seus dedos.
Na sequência, o Bahia chegou a empatar a partida, mas teve o gol anulado pelo novo sistema de impedimento semiautomático do Campeonato Brasileiro. Alejo Véliz, em sua estreia pelo Tricolor, balançou as redes, porém o lance foi invalidado por impedimento de Erick Pulga.
O camisa 9 voltou a marcar pouco depois, mas, novamente, o gol não valeu. Desta vez, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou uma falta controversa de Román Gómez sobre Angileri antes mesmo da conclusão da jogada, interrompendo o lance e impedindo qualquer revisão do VAR. A decisão gerou fortes reclamações da torcida, dos jogadores e da comissão técnica do Bahia, que contestaram a atuação da arbitragem e esquentaram ainda mais o clima da partida.
Depois de insistir no ataque e ter dois gols anulados, o Bahia chegou ao empate nos acréscimos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, David Duarte subiu mais alto que a defesa do Corinthians e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual na Arena Fonte Nova.
No segundo tempo, o Bahia chegou a virar o placar com Willian José, mas o gol também foi anulado. Novamente, Erick Pulga foi flagrado em posição de impedimento no lance que originou o rebote aproveitado pelo centroavante tricolor.
Luciano Juba de volta
Após cumprir suspensão na partida contra o Atlético-MG, na última terça-feira, 21, Luciano Juba voltou a atuar pelo Bahia depois de dois meses. O lateral-esquerdo estava afastado desde 17 de maio, quando sofreu uma lesão no reto femoral da coxa durante a partida contra o Grêmio, antes da pausa para a Copa do Mundo.
Leia Também:
Próximo jogo
O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 21h30, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Bahia x Corinthians
O quê: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 26 de julho
Horário: 16h
Escalações
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André e Breno Bidon; Garro, Kaio Cesar e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistente 1: Alex dos Santos (SC)
Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)
Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)