Bahia aplica goleada de 8 a 0 e encaminha octa do Baianão Sub-20

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A equipe Sub-20 do Esporte Clube Bahia mostrou toda sua força e aplicou uma goleada histórica no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano, neste sábado, 25. O Esquadrãozinho venceu o Fluminense de Feira por 8 a 0, no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa.

O grande destaque da partida foi o atacante Carioca, que marcou um hat-trick. Os outros gols do Tricolor foram anotados por Fredi, Dell, Gerald, João Andrade e Dyllan. O goleiro Victor ainda defendeu uma cobrança de pênalti durante o confronto.

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A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes entrou em campo com Victor; Wendel, Gerald, Fredi e Santana; Sidney, Pedrinho e Roger Gabriel; Carioca, João Andrade (Dyllan) e Dell.

Octacampeonato encaminhado

Atual campeão das últimas sete edições do Baianão Sub-20, o Bahia deu um grande passo rumo ao octacampeonato da competição. Mesmo com uma derrota por até sete gols de diferença no jogo de volta, o Tricolor ainda garante o título estadual da categoria.

Bahia e Fluminense de Feira voltam a se enfrentar no próximo sábado, 1º de agosto, às 15h, em duelo que definirá o campeão do Campeonato Baiano Sub-20. A partida será realizada novamente no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa.