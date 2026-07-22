Bahia estreia fora de casa na Copa do Nordeste Sub-20; veja tabela

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A CBF divulgou nesta quarta-feira, 22, a tabela básica da Copa do Nordeste Sub-20 de 2026. A competição reunirá 16 clubes, com representantes de todos os estados da região, e terá início em agosto. Entre os baianos, os participantes serão Bahia e Estrela de Março.

Vice-campeão da última edição, o Bahia está no Grupo C, ao lado de Miranda do Norte-MA, Santa Cruz-PE e Patos-PB. O Esquadrão estreia fora de casa, contra o Miranda do Norte, no dia 8 de agosto.

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A tabela básica ainda não traz horários, estádios e transmissões definidos. A programação detalhada será divulgada posteriormente pela CBF.



Bahia tenta voltar à final

O Bahia chega à edição de 2026 depois de ter sido finalista na última Copa do Nordeste Sub-20. O Tricolor decidiu o título contra o Ceará, mas acabou superado pelo clube cearense.

Na ocasião, o Bahia venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Fortaleza, mas perdeu a volta por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o resultado, o Ceará conquistou o título de forma inédita.

Jogos do Bahia na primeira fase

1ª rodada - 8 de agosto: Miranda do Norte-MA x Bahia

2ª rodada - 15 de agosto: Bahia x Santa Cruz-PE

3ª rodada - 22 de agosto: Bahia x Patos-PB

Estrela de Março também representa o estado

O Estrela de Março está no Grupo D, ao lado de São Luís-MA, Náutico-PE e Confiança-PB. A equipe baiana estreia fora de casa, contra o São Luís, no dia 8 de agosto. Depois, recebe o Náutico na segunda rodada e enfrenta o Confiança na terceira.

Estrela de Março sub-20 - Foto: Divulgação I Estrela de Março

Jogos do Estrela de Março na primeira fase

1ª rodada - 8 de agosto: São Luís-MA x Estrela de Março-BA

2ª rodada - 15 de agosto: Estrela de Março-BA x Náutico-PE

3ª rodada - 22 de agosto: Estrela de Março-BA x Confiança-PB

Grupos da Copa do Nordeste Sub-20

Grupo A: Atlético Piauiense-PI, Fortaleza-CE, CSA-AL e América-RN

Grupo B: Falcon-SE, Ferroviário-CE, CSE-AL e QFC-RN

Grupo C: Miranda do Norte-MA, Bahia-BA , Santa Cruz-PE e Patos-PB

, Santa Cruz-PE e Patos-PB Grupo D: São Luís-MA, Estrela de Março-BA , Náutico-PE e Confiança-PB

Formato da competição

A primeira fase será disputada em três rodadas, com datas-base previstas para os dias 8, 15 e 22 de agosto. Os clubes se enfrentam dentro dos próprios grupos, e os classificados avançam para o mata-mata.

As quartas de final estão previstas para 29 de agosto. As semifinais serão disputadas em 12 de setembro. A decisão acontecerá em dois jogos, marcados inicialmente para 19 e 26 de setembro.