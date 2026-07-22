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MANSÃO LUXUOSA

Fora da Copa, Richarlison fatura milhões e constrói mansão na montanha

Imóvel conta com campo de futebol privativo e vista para lago

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Atleta está contruindo um refúgio no interior
Atleta está contruindo um refúgio no interior - Foto: Reprodução | Instagram

Richarlison decidiu construir um novo refúgio em Nova Venécia, no Espírito Santo, sua cidade natal. Fora da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026, o jogador de futebol iniciou a obra de uma mansão luxuosa aos pés da montanha.

As imagens da construção foram compartilhadas pelos profissionais contratados pelo atleta, que atualmente joga no Tottenham e mora na Inglaterra. Nos registros, é possível ver detalhes da estrutura, que fica de frente para um lago.

Registros da mansão luxuosa de Richarlison
Registros da mansão luxuosa de Richarlison - Foto: Reprodução | Instagram

De acordo com os arquitetos, o imóvel terá dois andares, um campo de futebol privativo e janelas enormes com vista direta para a natureza. No entanto, detalhes internos da obra ainda não foram revelados oficialmente.

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A ideia é que Richarlison passe as férias na mansão ao lado da esposa, a influenciadora e modelo Amanda Araújo, e o filho do casal, o pequeno Richarlison Júnior, de 1 ano de idade.

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Salário milionário de Richarlison

Jogando no Tottenham desde 2022, Richarlison recebe um salário anual de 4,68 milhões de libras, que equivale a cerca de R$ 35,38 milhões por ano na cotação atual.

Segundo informações do site Capology, este valor chega a cerca de R$ 2,95 milhões por mês. O valor da fortuna total acumulada pelo atleta ao longo dos últimos anos não foi divulgado publicamente.

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Tags

jogador de futebol mansão richarlison

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