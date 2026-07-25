Enxame de vespas paralisa final do Baianão Sub-20; veja imagens

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O primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano Sub-20, neste sábado, 25, entre Fluminense de Feira e Esporte Clube Bahia, precisou ser paralisado por um motivo inusitado. Um enxame de vespas invadiu o Estádio Joia da Princesa.

Por volta dos 11 minutos do primeiro tempo, os insetos surgiram em grande quantidade e o jogo precisou ser interrompido. Como forma de segurança, os atletas e o trio de arbitragem precisaram ficar deitados no gramado.

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O problema envolvendo as vespas durou cerca de oito minutos, até que a irrigação do estádio foi ligada e os animais deixaram o local. Veja abaixo imagens da situação:

Foto: Reprodução | TVE

Fluminense vs Bahia

Até aqui, o Bahia vence parcialmente o Fluminense por 1 a 0 no confronto em Feira de Santana, com gol do zagueiro Fredi Lippert.

O Esquadrãozinho busca o octacampeonato estadual consecutivo, mas a equipe do interior chega embalada após eliminar o Vitória nas semifinais.