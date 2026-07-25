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HOME > esportes > E.C.BAHIA

TORCIDA COLOU!

Bahia termina o primeiro turno com 3ª maior média de público do Brasileirão

Tricolor também se destaca no número total de torcedores

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bahia manda seus jogos na Arena Fonte Nova
Bahia manda seus jogos na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A torcida do Esporte Clube Bahia segue presente ao lado do clube na temporada 2026. Após o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão aparece com a terceira maior média de público da competição.

De acordo com dados publicados pelo portal Ranking da CBF, o Bahia registra média de 32.963 pagantes por partida como mandante no Brasileirão.

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Time do Bahia e torcida na Arena Fonte Nova
Time do Bahia e torcida na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Além da presença média entre as maiores do campeonato, o Tricolor também se destaca no número total de torcedores. Ao todo, 329.627 pessoas já compareceram nas partidas da equipe na Série A.

O número coloca o clube baiano à frente de equipes como São Paulo, Cruzeiro e Grêmio, que mandam seus jogos em estádios com maior capacidade.

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Bahia vs Corinthians

O próximo compromisso do Tricolor diante da torcida será neste domingo, 26, às 16h, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 37 mil torcedores já estão garantidos para o confronto.

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