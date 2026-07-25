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BRASILEIRÃO

Fernando Diniz venceu o Bahia só uma vez na Fonte Nova

Treinador do Corinthians venceu o Esquadrão apenas uma vez em oito jogos na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni
Por
Fernando Diniz durante partida do Corinthians antes de enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz durante partida do Corinthians antes de enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Nelson Almeida / AFP

O Esporte Clube Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um retrospecto amplamente favorável diante do técnico Fernando Diniz no palco do confronto.

Ao longo da carreira, o treinador venceu o Esquadrão na Arena Fonte Nova apenas uma vez. O único resultado positivo aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2020, quando comandava o São Paulo e superou o Tricolor por 3 a 1.

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Nos demais sete encontros entre Bahia e equipes dirigidas por Diniz no estádio, o domínio foi tricolor. O Esquadrão conquistou cinco vitórias e empatou outras duas partidas, mantendo uma longa sequência de invencibilidade diante do treinador em Salvador.

O retrospecto positivo foi construído diante de diferentes clubes comandados por Fernando Diniz ao longo dos últimos anos. Antes de assumir o Corinthians, o treinador enfrentou o Bahia na Arena Fonte Nova à frente de Oeste, Athletico-PR, São Paulo, Fluminense e Vasco.

Confira o retrospecto:

  • Bahia 1 x 0 Vasco — Brasileirão 2025
  • Bahia 2 x 1 Fluminense — Brasileirão 2024
  • Bahia 1 x 0 Fluminense — Brasileirão 2023
  • Bahia 1 x 3 São Paulo — Brasileirão 2020
  • Bahia 0 x 0 São Paulo — Brasileirão 2019
  • Bahia 3 x 2 Fluminense — Brasileirão 2019
  • Bahia 0 x 0 Athletico-PR — Brasileirão 2018
  • Bahia 2 x 0 Oeste — Série B 2016

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Desta vez, Fernando Diniz retorna à Arena Fonte Nova no comando do Corinthians. Do outro lado, o Bahia entra em campo tentando manter a escrita positiva diante do treinador e ampliar um retrospecto que tem sido favorável ao Tricolor sempre que o técnico visita Salvador.

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