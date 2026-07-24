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FUTEBOL FEMININO

Bahia encara o São Paulo nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Sorteio realizado pela CBF definiu as adversárias das Mulheres de Aço

Téo Mazzoni
Por
Bahia terá duelo de peso contra o São Paulo por vaga na semifinal
Bahia terá duelo de peso contra o São Paulo por vaga na semifinal - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia conheceu, nesta sexta-feira, 24, o adversário das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as Mulheres de Aço foram colocadas frente a frente com o São Paulo na briga por uma vaga entre as quatro melhores equipes da competição.

O confronto será disputado em dois jogos, com datas-base previstas para as semanas dos dias 5 e 19 de agosto. A partida de ida terá mando de campo do Bahia, enquanto o duelo decisivo acontecerá na casa do São Paulo. A CBF ainda divulgará a tabela detalhada com datas, horários e locais dos confrontos.

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As Mulheres de Aço garantiram presença nas quartas de final após eliminar o Itabirito-MG nas oitavas, em duelo disputado na última terça-feira, 21. Além da vaga na próxima fase, o clube assegurou uma premiação de R$ 120 mil pela classificação.

Veja os confrontos das quartas de final:

  • Flamengo x Fluminense
  • Ferroviária x Bragantino
  • Internacional x Atlético-MG
  • Bahia x São Paulo

Datas-base das próximas fases

  • Quartas de final: 5 e 19 de agosto;
  • Semifinais: 4 e 8 de novembro;
  • Final: 11 e 15 de novembro.

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Mulheres de Aço voltam as atenções ao Brasileirão


Enquanto aguarda os confrontos diante do São Paulo, o Bahia muda o foco para o Campeonato Brasileiro Feminino. O próximo compromisso das Mulheres de Aço será na segunda-feira, 27, às 19h, contra o Botafogo, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela sequência da competição nacional.

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Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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