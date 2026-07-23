Metrô em Salvador terá operação especial para Bahia x Corinthians

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O metrô de Salvador terá uma operação especial para este domingo, 26, dia em que a Arena Fonte Nova será palco da partida entre Bahia e Corinthians, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A operação contará com reforço nas equipes de atendimento e segurança, monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), além do aumento na quantidade de viagens dos trens, de acordo com a demanda de passageiros, para garantir mais fluidez no embarque e desembarque nas estações com maior movimentação.

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Como forma de facilitar o deslocamento, a operação do Metrô Bahia também permitirá aos clientes utilizar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas do metrô.

Basta aproximar cartões de crédito e débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso será liberado.

“Nosso planejamento busca oferecer mais conforto e agilidade aos clientes nos dias de grandes eventos. Reforçamos as equipes operacionais e acompanhamos toda a movimentação em tempo real para realizar os ajustes necessários durante a operação”, afirma Maria Eduarda Studart, gerente de Terminais e Estações do Metrô Bahia.

Recarga facilitada

Os clientes que utilizam o Cartão Integração do Metrô também podem realizar a recarga de forma prática pelo app da CCR Mobilidade, disponível nas lojas de aplicativos, além das carteiras digitais Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.

Outra opção é a rede credenciada, que conta com mais de 2 mil pontos de venda.

Atualmente, a tarifa do metrô está fixada em R$ 4,10.