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SALVADOR

Limpurb intensifica limpeza em Paripe com ação contra a dengue

Operação mobiliza mais de 70 agentes para reforçar a limpeza urbana

Isabela Cardoso
Por
O mutirão será realizado até sexta-feira, 24
O mutirão será realizado até sexta-feira, 24 - Foto: Ascom Limpurb

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) iniciou nesta quarta-feira, 22, uma nova edição da Operação Bairro no Grau em Paripe, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

A ação mobiliza mais de 70 agentes para reforçar a limpeza urbana, retirar resíduos descartados irregularmente e ampliar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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O mutirão será realizado até sexta, 24, e também atenderá as localidades de Tubarão e Cocisa. Além da limpeza das vias públicas, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e da preservação dos espaços urbanos.

Operação Bairro no Grau reforça limpeza urbana

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Limpurb realizam serviços de varrição, capinação, roçagem, lavagem de ruas e avenidas, além da coleta de resíduos e retirada de entulho em diferentes pontos da região.

Caminhões e caçambas dão suporte à operação para acelerar a remoção dos materiais acumulados em áreas públicas.

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Segundo o presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, o objetivo é concentrar esforços nos locais mais afetados pelo descarte irregular, problema que compromete a limpeza da cidade e favorece o surgimento de doenças.

"A Operação Bairro no Grau reforça o compromisso da Limpurb com a limpeza urbana e com a prevenção do aumento de casos de dengue, focando exatamente nos pontos que mais sofrem com o descarte irregular de entulho e materiais inservíveis."

A Limpurb informou que a Operação Bairro no Grau passará a ocorrer semanalmente em diferentes regiões de Salvador. A proposta é ampliar os serviços de limpeza urbana, combater o descarte irregular de resíduos e fortalecer as ações de prevenção às arboviroses em toda a capital baiana.

Serviço Bota Fora amplia recolhimento de móveis e entulho

Entre as novidades desta edição está o serviço Bota Fora, destinado ao recolhimento de materiais volumosos, como móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros objetos inservíveis que normalmente não são recolhidos pela coleta convencional.

A iniciativa também tem caráter preventivo, já que esses materiais podem acumular água parada e se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A orientação da Limpurb é para que os moradores deixem os objetos separados antes da passagem das equipes, facilitando o recolhimento e evitando o descarte clandestino em terrenos, calçadas e vias públicas.

Moradores aprovam mutirão de limpeza da Limpurb

Morador de Paripe há 44 anos, Fábio Costa aproveitou a operação para descartar objetos que estavam guardados em casa e destacou a importância da iniciativa.

Segundo ele, a ação ajuda a reduzir pontos de lixo irregular que acabam atraindo ratos, baratas e outros animais, além de contribuir para uma cidade mais limpa.

Já Edileuza Gonçalves, moradora da região há cinco décadas, afirmou que a limpeza trouxe melhorias visíveis ao bairro.

"Antes o final de linha estava muito abandonado. Com a lavagem das ruas e a limpeza ficou tudo muito melhor. É uma ação que beneficia toda a comunidade", disse.

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Tags

Limpeza Urbana Limpurb paripe

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