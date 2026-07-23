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MELHORIAS

Obras na Estação da Lapa mudam linhas de ônibus; fique por dentro

Intervenções no piso subterrâneo alteram embarque de ônibus na estação

Jair Mendonça Jr
Por
Durante a intervenção, os ônibus das linhas da plataforma G operam provisoriamente no térreo da estação
Durante a intervenção, os ônibus das linhas da plataforma G operam provisoriamente no térreo da estação - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

As obras, no inicio desta segunda-feira, 27, fazem parte da nova etapa de recuperação do piso subterrâneo na Estação da Lapa. A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), por meio de nota, informa que o serviço será executado na plataforma G.

Nova etapa das obras de recuperação do piso começa na segunda-feira
Nova etapa das obras de recuperação do piso começa na segunda-feira - Foto: Ascom Semob

Segundo a Sucop, durante a intervenção, os ônibus das linhas da plataforma G operam provisoriamente no térreo da estação. Informou também que a Secretaria de Mobilidade (Semob) reorganizou o atendimento nas plataformas A e C para receber os passageiros.

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Confira as mudanças nas plataformas

  • Na plataforma A, o ponto 1 atende a linha 0708 (Nordeste). O ponto 2 recebe a linha 0417 (IAPI). O ponto 3 concentra as linhas 0420 (Pau Miúdo) e 0403 (Caixa D'Água).
  • Na plataforma C, o ponto 1 abriga as linhas 0224 (Uruguai) e 0720 (Vila Rui Barbosa). O ponto 2 atende as linhas 0216 (Ribeira) e 0208 (Massaranduba). O ponto 3 conta com as linhas 0122 (Barroquinha), 0332 (Fazenda Grande) e 0152 (Garcia/Barbalho).

Ainda segundo o órgão da prefeitura de Salvador, agentes da Semob e funcionários das concessionárias atuarão no local para orientar o público.

Disse ainda que a administração instalou sinalização visual com os novos locais de embarque e desembarque na estação para ajudar a orientar os passageiros.

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