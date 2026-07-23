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Salvador abre vagas para cirurgias eletivas pediátricas no Hospital Municipal

Atendimentos serão realizados nos dias 23 de julho e 6 de agosto

Victoria Isabel
Por
Serão disponibilizadas 40 vagas em cada data
Serão disponibilizadas 40 vagas em cada data - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Crianças e adolescentes com indicação para cirurgias eletivas pediátricas poderão participar de uma ação de triagem promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).Os atendimentos serão realizados nos dias 23 de julho e 6 de agosto, a partir das 7h, no Hospital Municipal de Salvador (HMS), em Cajazeiras/Boca da Mata.

Serão disponibilizadas 40 vagas em cada data, totalizando 80 atendimentos, destinados a crianças e adolescentes de 1 a 14 anos. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

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A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população infantil aos procedimentos cirúrgicos eletivos, reduzindo o tempo de espera por atendimento especializado e fortalecendo a assistência prestada pela rede municipal de saúde.

Durante a ação, serão avaliados pacientes com indicação para procedimentos relacionados a lesões de pele e do subcutâneo, como lipomas, cistos, cicatrizes, sinais e biópsias, além de hernioplastia inguinal, umbilical ou epigástrica, postectomia, frenotomia lingual, exérese de dedos supranumerários não articulados e correção de sinequia vaginal.

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A triagem será conduzida por uma equipe especializada, responsável pela avaliação clínica e pelo encaminhamento dos pacientes aptos para a programação cirúrgica.

A SMS orienta que os responsáveis apresentem, no momento da triagem, os documentos da criança ou adolescente, o Cartão SUS e, caso possuam, exames laboratoriais e de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. A documentação poderá auxiliar na avaliação médica e contribuir para maior agilidade no encaminhamento para a cirurgia.

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Tags

Cirurgias Pediátricas Saúde Triagem

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